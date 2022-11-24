УКР
В ЄС домовилися виключити російський газ з угод про спільну закупівлю

газ

Міністри енергетики країн ЄС на зустрічі у четвер домовилися, що російський газ буде виключено з контрактів на спільну закупівлю блакитного палива.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, оприлюднено Радою ЄС 24 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Країни-члени підкреслили, що російський газ буде виключений зі спільних закупівель", - сказано у повідомленні.

Європейські міністри енергетики досягли політичної домовленості про початок спільних закупівель природного газу, а також про більш термінові заходи для подолання цінової кризи на газових ринках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія офіційно запропонувала обмежити ціну на газ

Водночас, вони не змогли домовитися щодо пропозиції Єврокомісії про механізм обмеження ціни на газ, і тому відклали офіційне ухвалення рішення до середини грудня.

Погоджені правила дозволять державам-членам і енергетичним компаніям спільно купувати газ на світових ринках. Очікується, що об’єднання попиту на рівні ЄС забезпечить кращий вплив країн ЄС на купівлю газу на світових ринках.

"ЄС уже встиг заповнити сховища газу, щоб забезпечити постачання на цю зиму. Сьогодні ми зробили важливий крок для забезпечення поставок і на наступну зиму. Надзвичайні заходи допоможуть нам використати силу та переваги нашого спільного ринку та спільно забезпечити достатні постачання газу на наступний рік. Це надсилає правильний сигнал ринку та зміцнює наші механізми солідарності у разі справжньої надзвичайної ситуації", - прокоментував Йозеф Сікела, міністр промисловості і торгівлі Чехії, яка зараз головуэ в Раді ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія втратила 90% ключових ринків нафти у Європі ще до початку дії нових санкцій, – Bloomberg

Нові правила мають створити можливості для країн-членів ЄС та їхніх енергетичних компаній спільно купувати газ на світових ринках. Держави повинні отримати через цей механізм 15% усього газу, необхідного для заповнення своїх газосховищ у 2023 році - близько 13,5 млрд метрів кубічних.

24.11.2022 23:07 Відповісти
Террорист должен быть уничтожен в назидание другим
24.11.2022 23:08 Відповісти
хтось щось второпав з цієї інфи? Що означають фрази поруч одна з одною "касапський газ ... виключено з контрактів на спільну закупівлю" та "Європейські міністри енергетики досягли політичної домовленості про початок спільних закупівель природного газу"?
24.11.2022 23:25 Відповісти
Це значить що Орбан самостійно може купляти газ по будь якій ціні, бо об'єднаній Європі він вже нах не потрібен за тою ціною що пропонується
24.11.2022 23:29 Відповісти
Это значит ,что каждая страна ЕС,если захочет,может покупать у ***** газ в одностороннем порядке до себя. Так что ничего не поменялось, и главное не приняли потолок цены для газа. Любят в ЕС портянки кацапские,так со второй мировой любовь и не проходит.
24.11.2022 23:46 Відповісти
Це означає, що наявне політичне рішення про виключення російського газу з переліку товарів, які будуть закуповуваться ринком ЕС Приклад: привозять у село кілька торгівців у риночний день товари Всі - нормальні люди Просто продають товари А один то цінами на товар крутить, то хамить покупцям, то жінок гарненьких за попку хапає, а то і під спідницю лізе А тому, хто цим невдоволений - лізе морду бить В результаті громада домовилася між собою і виставили цьому хаму вимогу: торгувать товаром по ціні з чітко визначеним верхнім краєм і стали домовляться з іншими торгівцями про збільшення ними завозу даного товару І коли домовленості досягли, то виявилося що цьому торговцю на сільському ринку місця немає і в це село йому нічого приїжджать - товар не купують!
25.11.2022 03:08 Відповісти
Це вже не один раз не підерас. Це вже відкрите бажання бути підерасом одноособово. Кожна єврпейська країна робить це без погодження з іншими. Чешеться в сраці-буду Угорщиною.
24.11.2022 23:53 Відповісти
 
 