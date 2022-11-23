Єврокомісія офіційно запропонувала обмежити ціну на газ
Європейська Комісія оприлюднила офіційну пропозицію щодо встановлення того, що незабаром може стати першим в історії ЄС обмеженням цін на газ.
Пропозицію представила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Це не регуляторне втручання для встановлення ціни на ринку на штучно низькому рівні", - заявила Кадрі Сімсон.
"Це механізм останньої інстанції для запобігання, а в разі необхідності, вирішення епізодів надмірно високих цін, які не відповідають світовим ціновим тенденціям" - наголосила вона.
Європейська комісія запропонувала встановити верхню межу оптових цін на газ на місяць вперед на рівні 275 євро за мегават-годину. Однак, обмеження буде застосовуватися тільки в тому випадку, якщо ціни будуть вище цього рівня протягом двох тижнів і будуть більш ніж на 58 євро за МВт-год вище, ніж середня ціна на зріджений природний газ за 10 днів.
"Це не срібна куля. Але це забезпечує потужний інструмент, який ми можемо використовувати, коли нам це потрібно ", - сказала Кадрі Сімсон.
Як пише Financial Times, критики назвали план майже марним.
Оптові ціни на газ влітку підскочили до історичного максимуму, перевищивши 300 євро за МВт-год після того, як Росія скоротила поставки через свій найбільший маршрут в Західну Європу - "Північний потік-1" до Німеччини. Навіть у цьому випадку верхня межа не спрацювала б, оскільки ціни залишалися вище 275 євро за МВт-год лише близько тижня.
"Це жарт... Це пропозиція, яка не принесе нічого корисного нікому, навіть за екстремального сценарію, який ми бачили в серпні. Це не обмеження", - сказав Сімон Тальяпетра, старший науковий співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel.
"Це серйозно ризикує підірвати довіру до Комісії щодо вирішення енергетичної кризи", - додав він.
Кілька дипломатів з країн-членів, які підтримують верхню межу ціни, заявили Financial Times, що вона є занадто високою для їхніх урядів. Один високопоставлений дипломат ЄС сказав, що встановлення ціни вище 250 євро за МВт-год "є ще одним способом знищити верхню межу".
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2020-2021:
Алжир - 5
Норвегія - 20
США(ЗПГ) - 15
Росія - 30
Кінець 2022 року:
Алжир - 5
Норвегія - 25
США(ЗПГ) - 30
Росія - 5.
Кілька дипломатів з країн-членів, які підтримують верхню межу ціни, заявили Financial Times, що вона є занадто високою для їхніх урядів. Один високопоставлений дипломат ЄС сказав, що встановлення ціни вище 250 євро за МВт-год "є ще одним способом знищити верхню межу".
Країна УА та країни ЄС мають знати хероїв -
Кадрі Сімсон (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ест. Kadri Simson; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 22 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1977 1977 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83 Тарту ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F естонська політична діячка, міністр економічних справ та інфраструктури Естонії в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96_%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81 Юрі Ратаса з 2016 по 2019 рокиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%96_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD#cite_note-1 [1] . З 1 грудня 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80 єврокомісар із питань енергетики в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8F%D1%94%D0%BD комісії фон дер Ляєн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%96_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD#cite_note-2 [2] .