Єврокомісія офіційно запропонувала обмежити ціну на газ

Європейська Комісія оприлюднила офіційну пропозицію щодо встановлення того, що незабаром може стати першим в історії ЄС обмеженням цін на газ.

Пропозицію представила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Це не регуляторне втручання для встановлення ціни на ринку на штучно низькому рівні", - заявила Кадрі Сімсон.

"Це механізм останньої інстанції для запобігання, а в разі необхідності, вирішення епізодів надмірно високих цін, які не відповідають світовим ціновим тенденціям" - наголосила вона.

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Європейська комісія запропонувала встановити верхню межу оптових цін на газ на місяць вперед на рівні 275 євро за мегават-годину. Однак, обмеження буде застосовуватися тільки в тому випадку, якщо ціни будуть вище цього рівня протягом двох тижнів і будуть більш ніж на 58 євро за МВт-год вище, ніж середня ціна на зріджений природний газ за 10 днів.

"Це не срібна куля. Але це забезпечує потужний інструмент, який ми можемо використовувати, коли нам це потрібно ", - сказала Кадрі Сімсон.

Як пише Financial Times, критики назвали план майже марним.

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Оптові ціни на газ влітку підскочили до історичного максимуму, перевищивши 300 євро за МВт-год після того, як Росія скоротила поставки через свій найбільший маршрут в Західну Європу - "Північний потік-1" до Німеччини. Навіть у цьому випадку верхня межа не спрацювала б, оскільки ціни залишалися вище 275 євро за МВт-год лише близько тижня.

"Це жарт... Це пропозиція, яка не принесе нічого корисного нікому, навіть за екстремального сценарію, який ми бачили в серпні. Це не обмеження", - сказав Сімон Тальяпетра, старший науковий співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel.

"Це серйозно ризикує підірвати довіру до Комісії щодо вирішення енергетичної кризи", - додав він.

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Кілька дипломатів з країн-членів, які підтримують верхню межу ціни, заявили Financial Times, що вона є занадто високою для їхніх урядів. Один високопоставлений дипломат ЄС сказав, що встановлення ціни вище 250 євро за МВт-год "є ще одним способом знищити верхню межу".