Австрія зменшила залежність від російського газу з 79 до 21%
Австрія, яка на початок лютого цього року імпортувала 79% природного газу з РФ, зараз залежить від російського газу на 21%.
Про це повідомляє Austria Presse Agentur, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Австрія змогла зменшити свою залежність від поставок російського газу протягом кількох місяців до 21% у вересні. За підрахунками E-Control (австрійський енергетичний регулятор. - Ред.), частка імпорту російського газу на початку війни в лютому цього року становила 79%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у рамках стратегії із заміни російського газу Австрія забронювала трубопровідні потужності в обсязі 40 терават-годин (ТВт/год) і німецькому та італійському напрямках. Це дає змогу країні закуповувати газ з Норвегії, скраплений природний газ та невеликі обсяги газу з Північної Африки та Центральної Азії.
"Ми зробили великий крок в напрямку позбавлення залежності від російського газу. Я хотіла б подякувати всім, хто допоміг зробити це можливим - енергопостачальникам, які шукали нові країни-постачальники, і всім людям, які заощаджують енергію вдома", - заявила міністерка Австрії з питань захисту клімату, навколишнього середовища, енергетики, транспорту, інновацій і технологій Леоноре Гевесслер.
Вона підкреслила, що "по-справжньому вільними" австрійці стануть лише тоді, коли зможуть "повністю обійтися без російського газу".
"Ми працюємо над цим щодня на повну силу", - додала вона.
Станом на 1 листопада газосховища Австрії були заповнені на понад 90% та містили 87,9 терават-годин природного газу, що становить майже річний обсяг споживання газу в країні.
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