Еврокомиссия официально предложила ограничить цену на газ

Европейская Комиссия обнародовала официальное предложение по установлению того, что может стать первым в истории ЕС ограничением цен на газ.

Предложение представила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Это не регуляторное вмешательство для установления цены на рынке на искусственно низком уровне", - заявила Кадри Симсон.

"Это механизм последней инстанции для предотвращения, а в случае необходимости, решения эпизодов чрезмерно высоких цен, которые не соответствуют мировым ценовым тенденциям", - подчеркнула она.

Читайте: Еврокомиссия выделила еще 2,5 млрд евро для Украины, - фон дер Ляйен

Европейская комиссия предложила установить верхний предел оптовых цен на газ на месяц вперед на уровне 275 евро за мегаватт-час. Однако, ограничение будет применяться только в том случае, если цены будут выше этого уровня в течение двух недель и будут более чем на 58 евро за МВт-ч выше, чем средняя цена на сжиженный природный газ за 10 дней.

"Это не серебряный шар. Но это обеспечивает мощный инструмент, который мы можем использовать, когда нам это нужно", - сказала Кадри Симсон.

Как пишет Financial Times, критики назвали план почти бесполезным.

Также читайте: ЕС рассмотрит вопрос об ограничении цены на российский газ после 24 ноября, - еврокомиссар Симсон

Оптовые цены на газ летом подскочили до исторического максимума, превысив 300 евро за МВт-ч после того, как Россия сократила поставки через свой крупнейший маршрут в Западную Европу - "Северный поток-1" в Германию. Даже в этом случае верхний предел не сработал бы, поскольку цены оставались выше 275 евро за МВт-ч лишь около недели.

"Это шутка... Это предложение, которое не принесет ничего полезного никому, даже при экстремальном сценарии, который мы видели в августе. Это не ограничение", - сказал Симон Тальяпетра, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel.

"Это серьезно рискует подорвать доверие к Комиссии по решению энергетического кризиса", - добавил он.

Читайте также: В Украины достаточно газа и угля на зиму, и она продолжает пополнять запасы, - Шмыгаль

Несколько дипломатов из стран-членов, которые поддерживают верхний предел цены, заявили Financial Times, что она является слишком высокой для их правительств. Один высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что установление цены выше 250 евро за МВт-ч "является еще одним способом уничтожить верхний предел".