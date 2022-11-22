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Еврокомиссия выделила еще 2,5 млрд евро для Украины, - фон дер Ляйен
Украина получит от Еврокомиссии еще 2,5 млрд. евро.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.
"Еврокомиссия выделяет еще €2,5 миллиарда для Украины", - говорится в сообщении.
По ее словам, еще 18 млрд евро планируется выделить в 2023 году. Денежные средства пойдут на ремонт и реконструкции.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно". – подытожила она.
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дмитрий #513526
показать весь комментарий22.11.2022 13:01 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий22.11.2022 13:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий22.11.2022 13:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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