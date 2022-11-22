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Еврокомиссия выделила еще 2,5 млрд евро для Украины, - фон дер Ляйен

євросоюз

Украина получит от Еврокомиссии еще 2,5 млрд. евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

"Еврокомиссия выделяет еще €2,5 миллиарда для Украины", - говорится в сообщении.

По ее словам, еще 18 млрд евро планируется выделить в 2023 году. Денежные средства пойдут на ремонт и реконструкции.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно". – подытожила она.

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Еврокомиссия (1471) помощь (7882) Евросоюз (17284) Урсула фон дер Ляйен (543)


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Деньги пойдут на ремонты и реконструкции... Закладываем стабильные наши 10-15% ( как минимум) откатов и получаются вполне неплохие суммы, пока народ донатиками на войну скидывается. Отчёты о потраченных деньгах будут или "не на часи"?
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22.11.2022 13:01 Ответить
Здєсь мона прібарахліцца. Внукам хватіт.
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22.11.2022 13:12 Ответить
мад'яри не заблокували? Дивно...
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22.11.2022 13:33 Ответить
 
 