Казахи в рекламе шоколада троллят бегущих от мобилизации россиян. ВИДЕО

В Казахстане сняли рекламу шоколада, в которой троллят сбежавших в эту страну россиян, чтобы избежать мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно россиянина, который пробирается по горам с чемоданом, а затем в кадре появляется казах на коне и дает ему плитку шокалада.

"Что это?" - спрашивает россиянин. "Это - вкус свободы", - отвечает казах.

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