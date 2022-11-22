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Казахи в рекламе шоколада троллят бегущих от мобилизации россиян. ВИДЕО
В Казахстане сняли рекламу шоколада, в которой троллят сбежавших в эту страну россиян, чтобы избежать мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно россиянина, который пробирается по горам с чемоданом, а затем в кадре появляется казах на коне и дает ему плитку шокалада.
"Что это?" - спрашивает россиянин. "Это - вкус свободы", - отвечает казах.
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+54 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий22.11.2022 12:04 Ответить Ссылка
+37 Виталик Головченко
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+35 Zart Arn
показать весь комментарий22.11.2022 12:12 Ответить Ссылка
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І приводи для цього вони продукують самі в достатній кількості.
Ось таке "вялічіє". Хиба що на коліна можуть ставати, бунтарі.
Але цього недостатьно для зливу всього того зла і ненависті. Тому правителі Московії час від часу затівають війни, щоб принести в жертву своєму стаду сусідні народи.
Відповідно рецепт перемоги над Московією досить простий. Потрібно прийняти в НАТО або інші оборонні союзи всі сусідні країни. Щоб Московія не могла ні на кого напасти. Тоді ненависть всередині Московії не знайде виходу і буде внутрішній вибух. Вони почнуть жерти самі себе.
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