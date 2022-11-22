Казахи в рекламі шоколаду тролять росіян, які тікають від мобілізації. ВIДЕО

В Казахстані відзняли рекламу шоколаду, в якій тролять росіян, що втекли до цією країни, щоб уникнути мобілізації.

Як еповідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно росіянина, що пробирається горами з валізою, а потім в кадрі з'являється казах на коні і дає йому плитку шокаладу.

"Что это?", - запитує росіянин. "Это - вкус свободы", - відповідає казах.

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