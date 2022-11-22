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Казахи в рекламі шоколаду тролять росіян, які тікають від мобілізації. ВIДЕО
В Казахстані відзняли рекламу шоколаду, в якій тролять росіян, що втекли до цією країни, щоб уникнути мобілізації.
Як еповідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно росіянина, що пробирається горами з валізою, а потім в кадрі з'являється казах на коні і дає йому плитку шокаладу.
"Что это?", - запитує росіянин. "Это - вкус свободы", - відповідає казах.
Топ коментарі
+54 Деніс Войцеховський
показати весь коментар22.11.2022 12:04 Відповісти Посилання
+37 Виталик Головченко
показати весь коментар22.11.2022 12:12 Відповісти Посилання
+35 Zart Arn
показати весь коментар22.11.2022 12:12 Відповісти Посилання
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І приводи для цього вони продукують самі в достатній кількості.
Ось таке "вялічіє". Хиба що на коліна можуть ставати, бунтарі.
Але цього недостатьно для зливу всього того зла і ненависті. Тому правителі Московії час від часу затівають війни, щоб принести в жертву своєму стаду сусідні народи.
Відповідно рецепт перемоги над Московією досить простий. Потрібно прийняти в НАТО або інші оборонні союзи всі сусідні країни. Щоб Московія не могла ні на кого напасти. Тоді ненависть всередині Московії не знайде виходу і буде внутрішній вибух. Вони почнуть жерти самі себе.
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Це важливий тренд.