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Казахи в рекламі шоколаду тролять росіян, які тікають від мобілізації. ВIДЕО

В Казахстані відзняли рекламу шоколаду, в якій тролять росіян, що втекли до цією країни, щоб уникнути мобілізації.

Як еповідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно росіянина, що пробирається горами з валізою, а потім в кадрі з'являється казах на коні і дає йому плитку шокаладу.

"Что это?", - запитує росіянин. "Это - вкус свободы", - відповідає казах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чей Крым? Чей Донбасс?": У Казахстані росіян вчать правильно відповідати на питання. ВIДЕО

Автор: 

Казахстан (875) реклама (406)


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Топ коментарі
+54
Принижувати русню стало всесвітнім трендом.
І приводи для цього вони продукують самі в достатній кількості.
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22.11.2022 12:04 Відповісти
+37
і паралельно стоячи перед ментом на колінах не забувати розповідати про вєлічіє)
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22.11.2022 12:12 Відповісти
+35
В рекламі нема нічого принизливого. Принизливим є кацапське життя.
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22.11.2022 12:12 Відповісти
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Принижувати русню стало всесвітнім трендом.
І приводи для цього вони продукують самі в достатній кількості.
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22.11.2022 12:04 Відповісти
Вони самі себе принижують. Мабуть, це їхня національна ідея.
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22.11.2022 12:09 Відповісти
і паралельно стоячи перед ментом на колінах не забувати розповідати про вєлічіє)
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22.11.2022 12:12 Відповісти
Ні, навпаки - "вялічіє" це їх національна ідея. Якщо вам траплялось доволі довго спілкувались з руснею, ви могли побачити, що вони так чи інакше когось принижують і в той же час вихваляють себе.
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22.11.2022 12:14 Відповісти
Їхнє "вялічіє" тільки на словах. Другу армію світу вже побачили, науково-промисловий розвиток та високі технології теж. Кримінально-поліцейський устрій від самого верху до низу, де правоохоронці і злочинці одні тіж особи, і де ні свободі, ні гідності, ні елментарним правам людини немає місця.
Ось таке "вялічіє". Хиба що на коліна можуть ставати, бунтарі.
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22.11.2022 12:35 Відповісти
Бачу, досвіду спілкування з руснею у вас таки не дуже. Пощастило.
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22.11.2022 12:36 Відповісти
"Вялічіє" це звортня сторона приниження. Рядового московіта завжди щемить вищий в ієрархії. Відповідно йому потрібно знайти когось залежного чи слабшого, щоб на ньому відігратись. В мирний час це проявляється наприклад як буллінг та АУЄ в навчальних закладах, дідівщина в армєйці, тюремна ієрархія з паханами і пітухами, сімейне насилля, знущання над тваринами.

Але цього недостатьно для зливу всього того зла і ненависті. Тому правителі Московії час від часу затівають війни, щоб принести в жертву своєму стаду сусідні народи.

Відповідно рецепт перемоги над Московією досить простий. Потрібно прийняти в НАТО або інші оборонні союзи всі сусідні країни. Щоб Московія не могла ні на кого напасти. Тоді ненависть всередині Московії не знайде виходу і буде внутрішній вибух. Вони почнуть жерти самі себе.
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22.11.2022 13:35 Відповісти
Вірно, тільки НАТО не панацея. Московія буде тихцем провокувати, випробовувати, і коли побачить, що НАТО сцить, нападе. Єдине, що її може зупинити - це готовність і можливість втоптати в асфальт. Насамперед готовність. Навіть більш слабка країна або народ може наводити жах на русню (чеченці, Фінляндія).
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22.11.2022 13:40 Відповісти
..Японія, Україна. Вони від всіх смоктали, правда беруть тільки кількістю.
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22.11.2022 16:41 Відповісти
загадачная сруццкая душа загадачная від слова "загадити"все і скріз
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22.11.2022 13:05 Відповісти
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22.11.2022 13:57 Відповісти
---
Зглузду зїхав ? Про яке приниження може бути мова ?
..
Що посіяв - те й пожни..
...
За що боровся - на те і напоровся
..
катюзі - по заслузі
...
На території Россії - 80 процентів населення підтримують Путлєра та
його СВО..
Подивись архівні відео 90 % якщо не всі намалювали на автівках Z
повішали на них російськи прапри...
....

Патріотизм вщух після першої мобілізації
...
Те що він тікає за кордон то ще не значить що він поміняв свій світогляд..
...
Просто рятує шкуру..
..
І мовчатиме до пори до часу...
...
А потім знову буде рвати сраку за Руський мір.
...
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22.05.2023 19:18 Відповісти
А ти чув колись про "Казахський дрібносопочник"? А я по ньому ногами ходив І там саме такі "гори" - як у рекламі! Травою порослі схили, де казахи скот пасуть і полюють з беркутами
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22.11.2022 12:33 Відповісти
А ти бачиш у рекламі хоч один територіальний вказівник? Чи казах пояснює "туристу" де саме він знаходиться? Не забувай - "кацапи" "єоргафії" не знають!
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22.11.2022 13:34 Відповісти
Вся "єорграфія" кацапів в тому, щоб вважати своєю територією ту, куди ступили їхні обісрані лапті.
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22.11.2022 14:00 Відповісти
Додам - ми колись попить пива їздили в Казахстані за 140 км (бо ближче пивних ларків не було) Так що не лякай мене "відстанями" в Казахстані
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22.11.2022 13:37 Відповісти
Из этой серии , из Мурманска в Ленинград самолетом на 6 часов пива попить и назад в Мурманск. 80-е, кураж моряков торгового флота)))
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22.11.2022 21:16 Відповісти
Со стороны Алтая есть и не маленькие.
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22.11.2022 13:41 Відповісти
Я на Алтаї небув - тому нічого сказать не можу А от з боку Омської області заїжджав У Казахстан І по Уральській області покатався Там всього вистачає
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22.11.2022 13:50 Відповісти
Да я тоже не был, просто посмотрел в гугл-картах в режиме рельефа 😂
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22.11.2022 14:22 Відповісти
Я звик вірить своїм очам і ногам Так - там не Кавказ Але походив я там немало - і просто пішки і на лижах (полював на лисиць) Та й на рибалки їздив багато на мотоциклах і автомобілях Так що надивився я на їх "гори"
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22.11.2022 14:26 Відповісти
В рекламі нема нічого принизливого. Принизливим є кацапське життя.
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22.11.2022 12:12 Відповісти
Це для нас та інших цивілізованих націй, а кацапам таке подобається.
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22.11.2022 14:01 Відповісти
Зараз вже є, то гори барахла та сміття, що залишають по собі сруські під час драпа
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22.11.2022 12:19 Відповісти
Казахам респект.
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22.11.2022 12:46 Відповісти
самое время теперь запустить и нам рекламу кошачьего корма!! с текстом на чисторусском из Мордвы)))
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22.11.2022 12:51 Відповісти
Шо , будете запускать беженцев из каазлабада, шобы кидали на хмырь дойче-катце?
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22.11.2022 13:01 Відповісти
Казах дивиться на мокшу зверху, і відповідає йому рідною казахською.
Це важливий тренд.
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22.11.2022 13:13 Відповісти
Нормально.
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22.11.2022 13:33 Відповісти
Казахи молодцы
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22.11.2022 15:29 Відповісти
надо было на лопате свинособачке шоколадку предложить....................рабы лаптестана любят жрать с лопаты.................................Казахам-респект!
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22.11.2022 19:55 Відповісти
Ой, у меня креативная идея рекламы презервативов есть: этот же русский, связанный, ночью в ауле задаёт казаху тот же вопрос.
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22.11.2022 21:39 Відповісти
тролять-тролять, а самі їх прийняли, і роботою і житлом забезпечив токаєв всіх русскіх.
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22.11.2022 23:08 Відповісти
Пропаганда Токаева. В Казахстане свобода, а он не диктатор.
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22.11.2022 23:44 Відповісти
Супер. Казахи молодці
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23.11.2022 00:05 Відповісти
 
 