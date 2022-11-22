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Єврокомісія виділила ще 2,5 млрд євро для України, - фон дер Ляєн
Україна отримає від Єврокомісії ще 2,5 млрд євро.
Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.
"Єврокомісії виділяє ще € 2,5 мільярда для України", - йдеться в повідомленні.
За її словами, ще 18 млрд євро планують виділити у 2023 році. Кошти підуть на ремонт та реконструкції.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно". - підсумувала вона.
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дмитрий #513526
показати весь коментар22.11.2022 13:01 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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показати весь коментар22.11.2022 13:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ан Мур
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