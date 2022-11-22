Єврокомісія виділила ще 2,5 млрд євро для України, - фон дер Ляєн

Україна отримає від Єврокомісії ще 2,5 млрд євро.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Єврокомісії виділяє ще € 2,5 мільярда для України", - йдеться в повідомленні.

За її словами, ще 18 млрд євро планують виділити у 2023 році. Кошти підуть на ремонт та реконструкції.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно". - підсумувала вона.

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