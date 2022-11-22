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Єврокомісія виділила ще 2,5 млрд євро для України, - фон дер Ляєн

євросоюз

Україна отримає від Єврокомісії ще 2,5 млрд євро.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Єврокомісії виділяє ще € 2,5 мільярда для України", - йдеться в повідомленні.

За її словами, ще 18 млрд євро планують виділити у 2023 році. Кошти підуть на ремонт та реконструкції.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно". - підсумувала вона.

Також читайте: Програма допомоги ЄС на 18 млрд євро передбачає надання Україні безвідсоткових кредитів на 35 років, - Домбровскіс

Автор: 

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Деньги пойдут на ремонты и реконструкции... Закладываем стабильные наши 10-15% ( как минимум) откатов и получаются вполне неплохие суммы, пока народ донатиками на войну скидывается. Отчёты о потраченных деньгах будут или "не на часи"?
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22.11.2022 13:01 Відповісти
Здєсь мона прібарахліцца. Внукам хватіт.
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22.11.2022 13:12 Відповісти
мад'яри не заблокували? Дивно...
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22.11.2022 13:33 Відповісти
 
 