Двом бойовикам "ДНР", які воювали на Харківщині, оголошено про підозру, - прокуратура

Двом мешканцям Донецької області заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

"Один з них — 37-річний мешканець м. Дзержинськ Донецької області — ще у 2014 році вступив до складу 3-ї ОМСБр "Беркут", яка діє в складі так званої "народної міліції" самопроголошеної "ДНР", як дальномір. Другий підозрюваний — 30-річний бойовик "ДНР" з м. Макіївка. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України обидва найманці перебазувалися на харківський напрямок — у Куп’янський район, де чергували на блокпостах та виконували інші незаконні вказівки, аби не допустити контроль ЗСУ над територією", - йдеться в повідомленні. 

Обом чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі  від трьох до восьми років.

