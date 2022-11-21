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Новини
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Російського військового, який розстріляв автомобіль з родиною, судитимуть на Чернігівщині

злочин

На Чернігівщині судитимуть російського військовослужбовця, який наприкінці лютого розстріляв автомобіль з родиною у селі Крупичполе Прилуцького району

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

За даними слідства, 26 лютого 2022 року російські військовослужбовці, рухаючись у центрі села Крупичполе Прилуцького району, помітили цивільний автомобіль, що зупинився, даючи дорогу військовій техніці ворога. В авто перебувала подружня пара, їхня донька та зять.

Обвинувачений спільно з іншими військовими відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. Потім, вважаючи, що всі четверо осіб загинули, російські військовослужбовці залишили місце вчинення злочину.

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Внаслідок обстрілу старша жінка загинула, інші члени родини дістали тілесні ушкодження різного ступеню.

Слідство встановило особу військовослужбовця, а також здобуло достатні докази його причетності до інкримінованого злочину.

Чоловіка звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родину із Запорізької області Дармобід із двома дітьми розстріляли росіяни, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

армія рф (17854) прокуратура (3704) Чернігівщина (1584) воєнні злочини (1878)


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Топ коментарі
+24
Які можуть бути 15 років? Якесь в нас законодавство криворуке.
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21.11.2022 18:48 Відповісти
+17
15 років? Він позбавив життя цілу родину, тобто має заплатить рівноцінну ціну
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21.11.2022 18:50 Відповісти
+13
Хлопці за гратами "підправлять" покарання...
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21.11.2022 18:52 Відповісти
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Які можуть бути 15 років? Якесь в нас законодавство криворуке.
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21.11.2022 18:48 Відповісти
В Україні нема смертної кари, як і в усій іншій Європі. Маю надію, що той покидьок 15 років не буде підійматися вище рівня параши та перепробує на собі весь спектр знущань, який придуманий в тісному закритому нудьгуючому чоловічому колективі...
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21.11.2022 18:52 Відповісти
якщо місяць хоч протягне
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21.11.2022 18:54 Відповісти
а чорт його знає, схоже що русскіє вже це все лайно перепробували, то ж...то тільки чорта тішити.
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21.11.2022 19:09 Відповісти
Спочатку його треба впіймати, а потім судити. Суддям роботи немає? Нехай ідуть і впіймають його.
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21.11.2022 19:14 Відповісти
15 років? Він позбавив життя цілу родину, тобто має заплатить рівноцінну ціну
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21.11.2022 18:50 Відповісти
Брейвік нашинковав набагато більше, але сидить зараз в апартаментах, в пʼять разів комфортабельніших, ніж моя кімната в гуртожитку, коли я був студентом...
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21.11.2022 18:54 Відповісти
В нас забагато брейвіків. Лагідне покарання не для них
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21.11.2022 18:57 Відповісти
Ха! Більш комфортабельних, ніж житло десь 60% українців до війни, не кажучи вже про різні комунальні радості, такі як інтернет та гаряча вода!
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21.11.2022 20:44 Відповісти
Хлопці за гратами "підправлять" покарання...
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21.11.2022 18:52 Відповісти
Будеш "гріти" хлопців, щоб вони "підправляли"? Завтра і на тебе так закинуть гроші. Не мели дурниць,
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21.11.2022 19:15 Відповісти
Якщо зважати на міжнародне право, то в Україні НЕМАЄ "російських військовослужбовців", оскільки московія не знаходиться у стані війни з Україною. "Іх там нєт"="терорист".
Все те, що московія сюди насунула - терористи! Як з огляду на право, так і з огляду на їх дії.
Немає "російських військовополонених" - є захоплені терористи.
Ну і які ж перемовини з терористами?
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21.11.2022 18:54 Відповісти
Може пора вводити довічне ув'язнення.
І хай усі ці роки відбудовує Україну за тарілку щі , моральні уроди рашисти, зі своїм совком 😡😡😡
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21.11.2022 18:54 Відповісти
Як варіант - повернути смертну кару на час дії військового стану.
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21.11.2022 18:59 Відповісти
Абсолютно згоден! У військовий час смертна кара за військові злочини - абсолютно адекватне покарання.
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21.11.2022 19:17 Відповісти
Невже наші, так звані,правоохоронці не розуміють , що такий вирок по суті є виправданням знаходження збройних формувань окупанта на нашій території. Як би він не вбивав, то і ніяких претензій до нього не було би?
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21.11.2022 18:59 Відповісти
Чи за незаконний перетин кордону та за незареєстровану зброю судять тільки громадяни Украіни?
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21.11.2022 19:07 Відповісти
Люта смерть. Була б надія на зону, але там всі ссучені ( по гулагу)
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21.11.2022 19:03 Відповісти
Питання скільки за нього наших запросять?
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21.11.2022 19:05 Відповісти
какого военного???, русского террориста...
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21.11.2022 19:28 Відповісти
его опустят в тюрьме и он будет сосать писюны пока не сдохнет
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21.11.2022 20:02 Відповісти
Какая смерть? Он должен жить долго,но так чтоб он молил о смерти а она неприходила,чтоб у него небыло возможности суицида,чтобы боль и страдания были непрекращающимися.Жизнь в аду ..это самое то что он заслужил.
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21.11.2022 21:09 Відповісти
 
 