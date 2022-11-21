Російського військового, який розстріляв автомобіль з родиною, судитимуть на Чернігівщині

На Чернігівщині судитимуть російського військовослужбовця, який наприкінці лютого розстріляв автомобіль з родиною у селі Крупичполе Прилуцького району

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

За даними слідства, 26 лютого 2022 року російські військовослужбовці, рухаючись у центрі села Крупичполе Прилуцького району, помітили цивільний автомобіль, що зупинився, даючи дорогу військовій техніці ворога. В авто перебувала подружня пара, їхня донька та зять.

Обвинувачений спільно з іншими військовими відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. Потім, вважаючи, що всі четверо осіб загинули, російські військовослужбовці залишили місце вчинення злочину.

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Внаслідок обстрілу старша жінка загинула, інші члени родини дістали тілесні ушкодження різного ступеню.

Слідство встановило особу військовослужбовця, а також здобуло достатні докази його причетності до інкримінованого злочину.

Чоловіка звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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