Російського військового, який розстріляв автомобіль з родиною, судитимуть на Чернігівщині
На Чернігівщині судитимуть російського військовослужбовця, який наприкінці лютого розстріляв автомобіль з родиною у селі Крупичполе Прилуцького району
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.
За даними слідства, 26 лютого 2022 року російські військовослужбовці, рухаючись у центрі села Крупичполе Прилуцького району, помітили цивільний автомобіль, що зупинився, даючи дорогу військовій техніці ворога. В авто перебувала подружня пара, їхня донька та зять.
Обвинувачений спільно з іншими військовими відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. Потім, вважаючи, що всі четверо осіб загинули, російські військовослужбовці залишили місце вчинення злочину.
Внаслідок обстрілу старша жінка загинула, інші члени родини дістали тілесні ушкодження різного ступеню.
Слідство встановило особу військовослужбовця, а також здобуло достатні докази його причетності до інкримінованого злочину.
Чоловіка звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
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Все те, що московія сюди насунула - терористи! Як з огляду на право, так і з огляду на їх дії.
Немає "російських військовополонених" - є захоплені терористи.
Ну і які ж перемовини з терористами?
І хай усі ці роки відбудовує Україну за тарілку щі , моральні уроди рашисти, зі своїм совком 😡😡😡