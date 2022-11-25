Сьогодні на державному кордоні ускладнена робота пунктів пропуску

На кордоні України сьогодні, 25 листопада, ускладнена робота пунктів пропуску. Деякі з них можуть припинити оформлення осіб та транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

"Станом на ранок, 25 листопада, ускладнена робота пунктів пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею, "Косино" – на кордоні з Угорщиною та "Табаки" – на ділянці з Молдовою, де може застосовуватися тимчасове призупинення оформлення осіб і транспорту.

В пункті пропуску "Вилок", що на кордоні з Угорщиною, та в пунктах пропуску "Малоярославець", "Нові Трояни" та "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою, – здійснюється пропуск лише пішоходів.

В пункті пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією здійснюється оформлення легковиків, мікроавтобусів та пішоходів", - йдеться в повідомленні.

