Вночі росіяни обстріляли з мінометів та артилерії Середино-Будську громаду Сумської області

сумщина,обстріл

За ніч вороги з території РФ двічі обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині, постраждав п’ятиповерховий будинок.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 22:00 росіяни двічі відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Спочатку гатили з артилерії. Було 5 вибухів. Через обстріл постраждав 5-поверховий будинок. Вдруге з території Росії вдарили з мінометів (6 "прильотів"). Цього разу без руйнувань", - йдеться в повідомленні. 

Решта ночі та ранок на Сумщині були без обстрілів.

За каждый обстрел наших громад должен быть казнен в прямом эфире на ютуб хотя бы один орк. с отрезанием скальпа и мошонки сапендицитом. последовательность можем обсудить в ответах!!!!
25.11.2022 11:42 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
25.11.2022 11:47 Відповісти
А чому не чутно дієвої відповіді на ці обстріли з боку рфії? Нема артилерії , чи нема політичної волі у Верховного командування?
25.11.2022 12:01 Відповісти
 
 