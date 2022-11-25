Вночі росіяни обстріляли з мінометів та артилерії Середино-Будську громаду Сумської області
За ніч вороги з території РФ двічі обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині, постраждав п’ятиповерховий будинок.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 22:00 росіяни двічі відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Спочатку гатили з артилерії. Було 5 вибухів. Через обстріл постраждав 5-поверховий будинок. Вдруге з території Росії вдарили з мінометів (6 "прильотів"). Цього разу без руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Решта ночі та ранок на Сумщині були без обстрілів.
