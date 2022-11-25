УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
200 1

За минулу добу було знешкоджено майже 900 вибухонебезпечних предметів

міни,розмінування

Протягом доби піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено, вилучено і знешкоджено 896 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування,  інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 147 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 896 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 129 гектарів", - йдеться в повідомленні. 

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 290 тис. 407 вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 845 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 154 авіаційні бомби. Обстежено територію площею близько 75 тис. 421 гектар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ виявила у визволених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибухівка (493) ДСНС (5290) розмінування (1027)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бережіть себе, хлопці.
Бог у поміч
Дякуємо.
показати весь коментар
25.11.2022 13:22 Відповісти
 
 