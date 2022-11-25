За минулу добу було знешкоджено майже 900 вибухонебезпечних предметів

Протягом доби піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено, вилучено і знешкоджено 896 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 147 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 896 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 129 гектарів", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 290 тис. 407 вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 845 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 154 авіаційні бомби. Обстежено територію площею близько 75 тис. 421 гектар.

