За минулу добу було знешкоджено майже 900 вибухонебезпечних предметів
Протягом доби піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено, вилучено і знешкоджено 896 вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 147 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 896 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 129 гектарів", - йдеться в повідомленні.
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 290 тис. 407 вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 845 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 154 авіаційні бомби. Обстежено територію площею близько 75 тис. 421 гектар.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бог у поміч
Дякуємо.