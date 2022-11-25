Шольц запросив фахівців, щоб обговорити збільшення виробництва боєприпасів, - Welt
Канцлер ФРН Олаф Шольц запросив до свого відомства на зустріч на вищому рівні фахівців, щоб обговорити нестачу боєприпасів і можливості виробництва їх як для Бундесверу, так і для допомоги Україні.
Зустріч запланована, як дізналося видання Welt, на понеділок. В офіційному графіку глави уряду вона не значиться, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За даними ЗМІ, на нараду запрошено представників Міноборони та інших державних відомств, які мають обговорити рамкові умови виробництва боєприпасів. Бундесвер відчуває різку їх нестачу, до того ж боєприпаси також потрібні для підтримки України.
Раніше цього тижня Шольц торкнувся цієї теми у своєму виступі в Бундестазі під час слухань щодо проєкту бюджету. "Не можна раптом сказати: "Нам потрібні додаткові запаси боєприпасів", тому що відповідні об’єкти більше не працюють. Вже неможливо сказати: "Ми хочемо щось від цього конкретного пристрою", тому що він давно не виробляється", - сказав канцлер.
Швидко треба озброюватись...сидять ждуть поки ***** на беззахисну Європу нападе.
А як штати Трампа 2 виберуть ? Точно вас захищати не будуть.
А він не миротворець - він просто війни розпочинати не дозволяв.
Він діловий - як і Ердоган.
А от Байден - миротворець. Тому і танки не давав, а тепер і літаки не дає, лише (Путіну)погрожує наданням.
А без літаків ми половину танків швидко втратимо