Шольц запросив фахівців, щоб обговорити збільшення виробництва боєприпасів, - Welt

Канцлер ФРН Олаф Шольц запросив до свого відомства на зустріч на вищому рівні фахівців, щоб обговорити нестачу боєприпасів і можливості виробництва їх як для Бундесверу, так і для допомоги Україні.

Зустріч запланована, як дізналося видання Welt, на понеділок. В офіційному графіку глави уряду вона не значиться, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За даними ЗМІ, на нараду запрошено представників Міноборони та інших державних відомств, які мають обговорити рамкові умови виробництва боєприпасів. Бундесвер відчуває різку їх нестачу, до того ж боєприпаси також потрібні для підтримки України.

Раніше цього тижня Шольц торкнувся цієї теми у своєму виступі в Бундестазі під час слухань щодо проєкту бюджету. "Не можна раптом сказати: "Нам потрібні додаткові запаси боєприпасів", тому що відповідні об’єкти більше не працюють. Вже неможливо сказати: "Ми хочемо щось від цього конкретного пристрою", тому що він давно не виробляється", - сказав канцлер.

