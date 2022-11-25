УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
2 217 10

Шольц запросив фахівців, щоб обговорити збільшення виробництва боєприпасів, - Welt

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц запросив до свого відомства на зустріч на вищому рівні фахівців, щоб обговорити нестачу боєприпасів і можливості виробництва їх як для Бундесверу, так і для допомоги Україні.

Зустріч запланована, як дізналося видання Welt, на понеділок. В офіційному графіку глави уряду вона не значиться, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За даними ЗМІ, на нараду запрошено представників Міноборони та інших державних відомств, які мають обговорити рамкові умови виробництва боєприпасів. Бундесвер відчуває різку їх нестачу, до того ж боєприпаси також потрібні для підтримки України.

Раніше цього тижня Шольц торкнувся цієї теми у своєму виступі в Бундестазі під час слухань щодо проєкту бюджету. "Не можна раптом сказати: "Нам потрібні додаткові запаси боєприпасів", тому що відповідні об’єкти більше не працюють. Вже неможливо сказати: "Ми хочемо щось від цього конкретного пристрою", тому що він давно не виробляється", - сказав канцлер.

Також читайте: Німеччина відкинула слова Джонсона, що Берлін бажав Україні швидкої поразки

Автор: 

Німеччина (7738) зброя (7740) Шольц Олаф (1142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
**** там обговорювати? Ще одну зміну на заводі зробіть.
показати весь коментар
25.11.2022 13:18 Відповісти
+3
І коли зрозумів,яка баба Ангела лайно.
показати весь коментар
25.11.2022 13:19 Відповісти
+2
Твоє обличчя, коли зрозумів що зброю все ж таки прийдеться надавати
показати весь коментар
25.11.2022 13:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Твоє обличчя, коли зрозумів що зброю все ж таки прийдеться надавати
показати весь коментар
25.11.2022 13:11 Відповісти
І коли зрозумів,яка баба Ангела лайно.
показати весь коментар
25.11.2022 13:19 Відповісти
**** там обговорювати? Ще одну зміну на заводі зробіть.
показати весь коментар
25.11.2022 13:18 Відповісти
Не зрозуміло, а навіщо обговорювати? Там же ж не совок, а ринкова економіка. Гроші дав - отримав більше.
показати весь коментар
26.11.2022 08:09 Відповісти
закритий цикл виробництва зброї має тільки Франція, інші працюють у кооперації
показати весь коментар
29.11.2022 17:50 Відповісти
Час обговореннь вже минув давно. Треба вже місяців шість як виробляти зброю, а не чекати, поки Україна програє і потім робити вигідний бізнес з ******.
показати весь коментар
29.11.2022 21:09 Відповісти
Ще подзвоніть кацапії і все докладіть.
Швидко треба озброюватись...сидять ждуть поки ***** на беззахисну Європу нападе.
А як штати Трампа 2 виберуть ? Точно вас захищати не будуть.
показати весь коментар
29.11.2022 21:37 Відповісти
Трамп крутіший за Байдена - військові дії просто б зупинилися. От як піпіськін Ердогана слухає - отак само і Трампа слухав. Це пропаганда прибріхує про Трампа, що він миротворець.
А він не миротворець - він просто війни розпочинати не дозволяв.
Він діловий - як і Ердоган.
А от Байден - миротворець. Тому і танки не давав, а тепер і літаки не дає, лише (Путіну)погрожує наданням.
А без літаків ми половину танків швидко втратимо
показати весь коментар
05.02.2023 10:04 Відповісти
я українець
показати весь коментар
05.02.2023 10:06 Відповісти
Смішно читати. Дякую за анекдот
показати весь коментар
05.02.2023 10:07 Відповісти
 
 