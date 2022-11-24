Німеччина відкинула слова Джонсона, що Берлін бажав Україні швидкої поразки

Берлін відкинув заяву колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про те, що Німеччина віддала б перевагу тривалому конфлікту з Росією швидку поразку України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Німеччина гнівно відкинула заяву Джонсона про те, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Берлін говорив, що для України краще здатися, аніж втягуватись у затяжну війну.

Прессекретар канцлера ФРН Олафа Шольца відкинув ці твердження, різко висловившись на адресу Джонсона.

"Ми знаємо, що дуже цікавий колишній прем'єр-міністр завжди має унікальні стосунки з правдою; цей випадок не є винятком", - сказав чиновник.

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З ним погодився посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер.

Нагадаємо, раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Франція заперечувала загрозу Великої війни Росії проти України, Німеччина воліла швидку поразку України тривалому конфлікту, а Італія не хотіла підтримувати позицію Заходу.