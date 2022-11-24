Німеччина відкинула слова Джонсона, що Берлін бажав Україні швидкої поразки
Берлін відкинув заяву колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про те, що Німеччина віддала б перевагу тривалому конфлікту з Росією швидку поразку України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Німеччина гнівно відкинула заяву Джонсона про те, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Берлін говорив, що для України краще здатися, аніж втягуватись у затяжну війну.
Прессекретар канцлера ФРН Олафа Шольца відкинув ці твердження, різко висловившись на адресу Джонсона.
"Ми знаємо, що дуже цікавий колишній прем'єр-міністр завжди має унікальні стосунки з правдою; цей випадок не є винятком", - сказав чиновник.
З ним погодився посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер.
Нагадаємо, раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Франція заперечувала загрозу Великої війни Росії проти України, Німеччина воліла швидку поразку України тривалому конфлікту, а Італія не хотіла підтримувати позицію Заходу.
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Не дивно, що у вас армія така ганебна, що навіть тролі лише бюджет Скрепостану грабують.
До Джонсона набагато більше довіри, аніж до німців, так що останні ну явно брешуть.
Німеччина досить пристойно "гальмувала" зі своєю позицією та допомогою (усі це бачили) і вочевидь чекала "чия візьме вгору".. дипломати такого не скажуть, а нам - можна, бо ми - ніхто
Могла ли НАТО остановить Путина ? Не ввзязавшись напрямую в войну - врядли .
Я часто обвинял все страны которые молча смотрели на ужас Мариуполя на тотальное уничтожение городов Донбаса . Но сейчас становится понятно что по количеству техники и войск занявших юг Украины ，деокупация Мариуполя была невозможной ，на тот момент да даже и сейчас групировка была слишком огромной .
Да часть ответствености за позднюю и недостаточную поддержку лежит на союзниках .
Но если была бы развернута армия ，если бы была развернута оборона каждово города на юге ，если бы велся огонь по скоплению окупантов которые кишками тянулись через узкие переправы ，если бы взорвали все важнейшие мосты Антоновский Каховский . Может быть по прежнему удалось рашистам занять юг ，но в таком случае вместо легкой прогулки к Мариуполю у них была бы дорога в ад как им устроили ВСУ при отступлении от Северодонецка .
Никто более чем наша власть невиновна в трагедии которая происходила и происходит на наших глазах
Але українці здивували всіх. Київ оточують, по Україні ідуть ворожі колони, а ми працюємо. Німці досі в шоці...