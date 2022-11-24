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Новини
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Німеччина відкинула слова Джонсона, що Берлін бажав Україні швидкої поразки

джонсон,шольц

Берлін відкинув заяву колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про те, що Німеччина віддала б перевагу тривалому конфлікту з Росією швидку поразку України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Німеччина гнівно відкинула заяву Джонсона про те, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Берлін говорив, що для України краще здатися, аніж втягуватись у затяжну війну.

Прессекретар канцлера ФРН Олафа Шольца відкинув ці твердження, різко висловившись на адресу Джонсона.

"Ми знаємо, що дуже цікавий колишній прем'єр-міністр завжди має унікальні стосунки з правдою; цей випадок не є винятком", - сказав чиновник.

Також читайте: Джонсон: Україні нема про що вести переговори з РФ

З ним погодився посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер.

Нагадаємо, раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Франція заперечувала загрозу Великої війни Росії проти України, Німеччина воліла швидку поразку України тривалому конфлікту, а Італія не хотіла підтримувати позицію Заходу.

Автор: 

Німеччина (7496) Джонсон Борис (584) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+41
Хтось бреше і думаю що це не Джонсонюк...
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24.11.2022 09:48 Відповісти
+19
...я навіть у цьому впевнений...
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24.11.2022 09:51 Відповісти
+19

До Джонсона набагато більше довіри, аніж до німців, так що останні ну явно брешуть.
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24.11.2022 09:56 Відповісти
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Хтось бреше і думаю що це не Джонсонюк...
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24.11.2022 09:48 Відповісти
...я навіть у цьому впевнений...
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24.11.2022 09:51 Відповісти
це факт, шо джонсон не бреше. шо казав, мельник вроді, про зустріч зі своїм тамошнім німецким колегою в перші години війни? той видав йому близьке до "про яку допомогу Україні може йти мова, коли до її падіння залишаються години?" десь так. оригінал легко вигуглить, при бажанні.
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24.11.2022 10:17 Відповісти
стаття видалена, треба йти в обхід, при бажанні. але легко знайти її слід
https://ibb.co/nBCXhvd
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24.11.2022 10:25 Відповісти
цікаво, скільки часу потрібно заходу щоб зрозуміти просту істину - якщо ви споноруєте росіянського террориста на мільярд долларів в день, то відновлювати запаси техніки для боротьби з россійським тероризмом доведеться нескінченно
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24.11.2022 10:00 Відповісти
що німчура правда в очі коле ?
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24.11.2022 09:49 Відповісти
**********-це якраз саме ти і є...
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24.11.2022 09:53 Відповісти
І оце все, що кацапоботи спроможні наіпсошити у відповідь на відео своїх чмобіків у страйкбольних броніках?

Не дивно, що у вас армія така ганебна, що навіть тролі лише бюджет Скрепостану грабують.
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24.11.2022 10:06 Відповісти
аборігєни, взагалі-то, надрали мінєтчинє дупу в другій світовій війні
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24.11.2022 10:02 Відповісти
Взагалі Німеччину перемогла коаліція,а не совєцький союз і тим більше раша.
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24.11.2022 10:47 Відповісти
якби цензор.НЕТ не цензурував би повідомлення, то ви б з'ясували, що той, кому була ця відповідь назвав аборігенами - британців! і ви хочете сказати, що британці не надрали дупу німцям?
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24.11.2022 12:24 Відповісти
Німеччина підігрувала Росії аж до початку осені, коли хтось підірвав путінські газопроводи. Не буду уточнювати хто саме, можливо це були інопланетяни.
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24.11.2022 09:51 Відповісти
Не. Не инопланетяне. Там в грунте нашли следы взрывчатки. Значит, земляне постарались. Инопланетяне эту трубу аннигилировали бы.
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24.11.2022 18:55 Відповісти

До Джонсона набагато більше довіри, аніж до німців, так що останні ну явно брешуть.
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24.11.2022 09:56 Відповісти
Десь потягнуло звичним: "єта нє ми. нас там нєт і нікагда нєбила". Одна школа
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24.11.2022 10:04 Відповісти
фашисты всегда дружили и дружат с рашистами. вспомните меркель, ведь именно она с обамой и путлером начали издеваться над международным правом в 2008м году. именно саркози, меркель и обама разрешили ***** творить все что он хочет.
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24.11.2022 10:05 Відповісти
Після Шрьодера і Меркель-штазі, думається, так і було. На складах німців 3 тис. леопардів, а лише недавно надали Україні зброї в "піпеточних" кількостях. Правда очі коле?
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24.11.2022 10:06 Відповісти
як казав один кіно-герой - брешуть усі, але по справах пізнаються союзники
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24.11.2022 10:08 Відповісти
якщо судити по реальній поведінці та вчинках держав, то Джонсону довіри більше..
Німеччина досить пристойно "гальмувала" зі своєю позицією та допомогою (усі це бачили) і вочевидь чекала "чия візьме вгору".. дипломати такого не скажуть, а нам - можна, бо ми - ніхто
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24.11.2022 10:46 Відповісти
Краще б мовчки проковтнули і не сявкали... Усі добре пам'ятають, що німецькі політикани були впевнені у поразці України і так прямо і казали нашим можновладцям: "У вас три дні, максимум тиждень..."
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24.11.2022 11:58 Відповісти
Джонсону повага, за правду, яку і так знали. Німеччина - політичний імпотент...
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24.11.2022 13:42 Відповісти
Сейчас Германия помогает ，все обиды стоит оставить в прошлом ，сейчас Германия искупает свои ошибки многомиллиардной помощью Украине ! Как военной так и финансовой .
Могла ли НАТО остановить Путина ? Не ввзязавшись напрямую в войну - врядли .
Я часто обвинял все страны которые молча смотрели на ужас Мариуполя на тотальное уничтожение городов Донбаса . Но сейчас становится понятно что по количеству техники и войск занявших юг Украины ，деокупация Мариуполя была невозможной ，на тот момент да даже и сейчас групировка была слишком огромной .
Да часть ответствености за позднюю и недостаточную поддержку лежит на союзниках .
Но если была бы развернута армия ，если бы была развернута оборона каждово города на юге ，если бы велся огонь по скоплению окупантов которые кишками тянулись через узкие переправы ，если бы взорвали все важнейшие мосты Антоновский Каховский . Может быть по прежнему удалось рашистам занять юг ，но в таком случае вместо легкой прогулки к Мариуполю у них была бы дорога в ад как им устроили ВСУ при отступлении от Северодонецка .
Никто более чем наша власть невиновна в трагедии которая происходила и происходит на наших глазах
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24.11.2022 16:23 Відповісти
Вони не говорили, вони так думали. В центральній конторі потім казали, що не давли ніяких команд, чекали що через пару тижднів підпорядкують нас московському офісу.

Але українці здивували всіх. Київ оточують, по Україні ідуть ворожі колони, а ми працюємо. Німці досі в шоці...
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24.11.2022 17:24 Відповісти
 
 