Джонсон: Україні нема про що вести переговори з РФ

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що за нинішніх обставин Україні немає про що вести переговори з Росією.

Про це він написав у колонці для Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я розумію, чому Володимир Зеленський каже, що готовий до перемовин із Путіним, і не сумніваюсь у щирості українського президента. Якби був доступний хоч якийсь адекватний план миру, український уряд швидко за нього вхопився б", - зазначив Джонсон.

За його словами, Україна безумовно хоче миру.

"Звичайно, Україна хотіла б перемовин. Та є одна проблема, і вона та сама, з якою Зеленський стикається щодня від 24 лютого - немає про що домовлятися. Жоден потенційний посередник ще досі не зміг вигадати компроміс, який би хоч трохи був прийнятним", - зазначив британський експрем’єр-міністр.

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На його думку, якщо навіть припустити, що західним лідерам вдалося б переконати Україну "обміняти землі на мир", "будь-яка домовленість такого роду буде огидною і моральною ганьбою для людства".

"Навіть якщо українців вдасться переконати в тому, щоб відмовитися від прав на частину їхніх земель, хоч вони не мусять, не можуть і не будуть цього робити, немає причин вірити у те, що Путін дотримається умов угоди. Путін не хоче отримати частину України. Він хоче її всю", - наголосив Джонсон.