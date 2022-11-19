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Джонсон: Україні нема про що вести переговори з РФ

джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що за нинішніх обставин Україні немає про що вести переговори з Росією.

Про це він написав у колонці для Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я розумію, чому Володимир Зеленський каже, що готовий до перемовин із Путіним, і не сумніваюсь у щирості українського президента. Якби був доступний хоч якийсь адекватний план миру, український уряд швидко за нього вхопився б", - зазначив Джонсон.

За його словами, Україна безумовно хоче миру.

"Звичайно, Україна хотіла б перемовин. Та є одна проблема, і вона та сама, з якою Зеленський стикається щодня від 24 лютого - немає про що домовлятися. Жоден потенційний посередник ще досі не зміг вигадати компроміс, який би хоч трохи був прийнятним", - зазначив британський експрем’єр-міністр.

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На його думку, якщо навіть припустити, що західним лідерам вдалося б переконати Україну "обміняти землі на мир", "будь-яка домовленість такого роду буде огидною і моральною ганьбою для людства".

"Навіть якщо українців вдасться переконати в тому, щоб відмовитися від прав на частину їхніх земель, хоч вони не мусять, не можуть і не будуть цього робити, немає причин вірити у те, що Путін дотримається умов угоди. Путін не хоче отримати частину України. Він хоче її всю", - наголосив Джонсон.

Автор: 

Джонсон Борис (584) переговори з Росією (1299)


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Топ коментарі
+62
Джонсонюк-дякуємо за підтримку України...
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19.11.2022 17:27 Відповісти
+35
Джонсон - це єдиний адекватний політик на цей час та вірний друг України.
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19.11.2022 17:33 Відповісти
+27
Дайте ЗСУ оружие и отойдите, что бы вас не забрызгало тем, что останется от к..цапни. Джонсонюк наш казачок)
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19.11.2022 17:30 Відповісти
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ну, не так уж і нема... про суму репарацій можна....
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19.11.2022 17:26 Відповісти
Джонсонюк-дякуємо за підтримку України...
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19.11.2022 17:27 Відповісти
Well-said, Boris!!!!
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19.11.2022 17:30 Відповісти
Дайте ЗСУ оружие и отойдите, что бы вас не забрызгало тем, что останется от к..цапни. Джонсонюк наш казачок)
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19.11.2022 17:30 Відповісти
У нас козаки, «казачки» бувають тільки засланими.
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19.11.2022 20:38 Відповісти
Кацапи хочуть наші території і лапу в Києві.
Нам яка користь від їхніх хотєлок ?
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19.11.2022 17:32 Відповісти
Жалко что таких мудрых и адекватных людей на Западе отстраняют от власти. Запад прогнил и уже не только вопрос не стоит о европейских ценностях а и вообще Запад требует полной перезагрузки.
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19.11.2022 17:32 Відповісти
Джонсон - це єдиний адекватний політик на цей час та вірний друг України.
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19.11.2022 17:33 Відповісти
Хламидии с Дерьмаком, Подоляком и Абдрыстовичем прочитать 100 раз и выучить наизусть.
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19.11.2022 17:34 Відповісти
#ВсеПлохо......
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19.11.2022 17:35 Відповісти
путинский шпион Маск по заданию центра должен разблокировать путинского шпиона Трампона и еще миллион рашен-ботов, которые день и ночь будут рассказывать американским реднекам что в том, что они в 40 лет живут на веллфере виновата проклятая Украина.
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19.11.2022 17:57 Відповісти
Если богатейший человек мира и бывший президент США - путинские шпионы (также как генсек НАТО, генсек ООН и Папа римский) - то дело плохо... Политика - искусство поиска союзников, а не врагов и шпионов. Любых союзников - слабых, временных, ненадежных, идеологически чуждых. Ситуация и баланс сил постоянно меняются, а с ними и ожидаемый результат. И у каждого игрока свои интересы, прежде всего свои собственные, внутренние. Поэтому эта игра настолько сложная.
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19.11.2022 18:10 Відповісти
Трамп и Маск, - путинские шпионы, Папа Римский, - полезный идиот. Еще у путина есть шлюхи поменьше, - Орбан, Шредер, Вучич, Берлускони. Но тут нет ничего страшного, - просто нужно соблюдать гигиену и не позволять шлюхам сидеть за одним столом с порядочными людьми.
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19.11.2022 18:53 Відповісти
та Маск - також ідіот, політичний ідіот. Ні, не вербанутий він, а ідіот...
А Трамп - таки завербований. Десь підчепили його "на девачках" в готелі.
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19.11.2022 20:23 Відповісти
Маск завербованый Москвой агент. Твиттер он покупал на кремлевские деньги и под кремлевские цели. Он, конечно, идиот, но на службе.
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19.11.2022 20:44 Відповісти
Все вірно каже Джонсон.Тільки смерть кацапії задовольнить весь світ.
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19.11.2022 17:38 Відповісти
Ех,нам би такого "вуйка" в президенти...
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19.11.2022 17:39 Відповісти
Нам би такого президента,років тридцять назад,Україна була би в першій п'ятірці найбагатших країн.Дякуємо Джонсону за підтримку
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19.11.2022 17:41 Відповісти
О то муж, о то чоловік! Які жінки народжують таких людей!? А не Шмарклей!
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19.11.2022 17:45 Відповісти
почему есть нормальные люди, которые все понимают? а есть гниды, типа орбана или кирби???
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19.11.2022 17:45 Відповісти
Деньги, мэм.
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19.11.2022 18:08 Відповісти
Орбана коррупировал еще Сёма Могилевич. Когда-нибудь через Христо Грозева британцы сольют его дело, которое лежит на Лубянке. Будет интересно.
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19.11.2022 20:46 Відповісти
Вот за что уважают старых крашеных блондинов в париках? Патамушто не ******. Ну и просто украинец
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19.11.2022 18:12 Відповісти
Боря--молодець!
Слава Королю, слава Україні!
Підтримуємо ЗСУ хто чим та як може.
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19.11.2022 18:13 Відповісти
борису пасує козацький оселедець...
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19.11.2022 18:14 Відповісти
За трямпа даже не спрашивайте
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19.11.2022 18:15 Відповісти
Чьорт, это не Вам, но полностью согласен
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19.11.2022 18:16 Відповісти
Джонсон точно немає українського коріння ?
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19.11.2022 18:39 Відповісти
Додати нічого, 🎯
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19.11.2022 18:39 Відповісти
Все правда і нічого зайвого! Респект Борису!
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19.11.2022 18:43 Відповісти
БОРЮСЕ-РЕСПЕКТ!
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19.11.2022 18:44 Відповісти
...знайшовсь таки один козак серед мільйона свинопасів... (с)
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19.11.2022 19:19 Відповісти
. .Борис прав
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19.11.2022 19:23 Відповісти
Наскільки він, Джонсонюк, що називається, "в темі"...
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19.11.2022 20:17 Відповісти
Джонсон каже, що думає і, слава Богу, він таки ДУМАЄ
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19.11.2022 20:22 Відповісти
Один из немногих справедливо-здравомыслящих политиков
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19.11.2022 21:22 Відповісти
Слабкі світуу цього - США, НАТО, ЄС та ін доклали всіх зусиль, аби з'їсти сильного і принципового гравця. Тепер можуть ******* і про переговори і про неможливість виграти в росії! Якщо хтось говорить про переговори з ворогом - значить зрадники давно домовилися!
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19.11.2022 21:23 Відповісти
 
 