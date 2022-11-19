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Новости Война
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Джонсон: Украине не о чем вести переговоры с РФ

джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что при нынешних обстоятельствах Украине не о чем вести переговоры с Россией.

Об этом он написал в колонке для Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я понимаю, почему Владимир Зеленский говорит, что готов к переговорам с путиным, и не сомневаюсь в искренности украинского президента. Если бы был доступен хоть какой-то адекватный план мира, украинское правительство быстро за него ухватилось бы", - отметил Джонсон.

По его словам, Украина, безусловно, хочет мира.

"Конечно, Украина хотела бы переговоров. Но есть одна проблема, и она та же, с которой Зеленский сталкивается каждый день с 24 февраля – не о чем договариваться. Ни один потенциальный посредник до сих пор не смог придумать компромисс, который хоть немного был бы приемлем", - отметил британский экс-премьер-министр.

По его мнению, если даже предположить, что западным лидерам удалось бы убедить Украину "обменять земли на мир", "любая договоренность такого рода будет отвратительным и моральным позором для человечества".

"Даже если украинцев удастся убедить в том, чтобы отказаться от прав на часть их земель, хотя они не должны, не могут и не будут этого делать, нет причин верить в то, что путин будет соблюдать условия соглашения. путин не хочет получить часть Украины. Он хочет ее всю", – подчеркнул Джонсон.

Читайте также: Нельзя идти на компромисс с Путиным и искать какое-то "грязное" соглашение с ним, это лишь подтолкнет его к дальнейшей агрессии, - Джонсон

Автор: 

Джонсон_Борис (506) переговоры с Россией (1183)


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Топ комментарии
+62
Джонсонюк-дякуємо за підтримку України...
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19.11.2022 17:27 Ответить
+35
Джонсон - це єдиний адекватний політик на цей час та вірний друг України.
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19.11.2022 17:33 Ответить
+27
Дайте ЗСУ оружие и отойдите, что бы вас не забрызгало тем, что останется от к..цапни. Джонсонюк наш казачок)
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19.11.2022 17:30 Ответить
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ну, не так уж і нема... про суму репарацій можна....
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19.11.2022 17:26 Ответить
Джонсонюк-дякуємо за підтримку України...
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19.11.2022 17:27 Ответить
Well-said, Boris!!!!
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19.11.2022 17:30 Ответить
Дайте ЗСУ оружие и отойдите, что бы вас не забрызгало тем, что останется от к..цапни. Джонсонюк наш казачок)
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19.11.2022 17:30 Ответить
У нас козаки, «казачки» бувають тільки засланими.
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19.11.2022 20:38 Ответить
Кацапи хочуть наші території і лапу в Києві.
Нам яка користь від їхніх хотєлок ?
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19.11.2022 17:32 Ответить
Жалко что таких мудрых и адекватных людей на Западе отстраняют от власти. Запад прогнил и уже не только вопрос не стоит о европейских ценностях а и вообще Запад требует полной перезагрузки.
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19.11.2022 17:32 Ответить
Джонсон - це єдиний адекватний політик на цей час та вірний друг України.
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19.11.2022 17:33 Ответить
Хламидии с Дерьмаком, Подоляком и Абдрыстовичем прочитать 100 раз и выучить наизусть.
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19.11.2022 17:34 Ответить
#ВсеПлохо......
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19.11.2022 17:35 Ответить
путинский шпион Маск по заданию центра должен разблокировать путинского шпиона Трампона и еще миллион рашен-ботов, которые день и ночь будут рассказывать американским реднекам что в том, что они в 40 лет живут на веллфере виновата проклятая Украина.
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19.11.2022 17:57 Ответить
Если богатейший человек мира и бывший президент США - путинские шпионы (также как генсек НАТО, генсек ООН и Папа римский) - то дело плохо... Политика - искусство поиска союзников, а не врагов и шпионов. Любых союзников - слабых, временных, ненадежных, идеологически чуждых. Ситуация и баланс сил постоянно меняются, а с ними и ожидаемый результат. И у каждого игрока свои интересы, прежде всего свои собственные, внутренние. Поэтому эта игра настолько сложная.
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19.11.2022 18:10 Ответить
Трамп и Маск, - путинские шпионы, Папа Римский, - полезный идиот. Еще у путина есть шлюхи поменьше, - Орбан, Шредер, Вучич, Берлускони. Но тут нет ничего страшного, - просто нужно соблюдать гигиену и не позволять шлюхам сидеть за одним столом с порядочными людьми.
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19.11.2022 18:53 Ответить
та Маск - також ідіот, політичний ідіот. Ні, не вербанутий він, а ідіот...
А Трамп - таки завербований. Десь підчепили його "на девачках" в готелі.
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19.11.2022 20:23 Ответить
Маск завербованый Москвой агент. Твиттер он покупал на кремлевские деньги и под кремлевские цели. Он, конечно, идиот, но на службе.
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19.11.2022 20:44 Ответить
Все вірно каже Джонсон.Тільки смерть кацапії задовольнить весь світ.
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19.11.2022 17:38 Ответить
Ех,нам би такого "вуйка" в президенти...
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19.11.2022 17:39 Ответить
Нам би такого президента,років тридцять назад,Україна була би в першій п'ятірці найбагатших країн.Дякуємо Джонсону за підтримку
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19.11.2022 17:41 Ответить
О то муж, о то чоловік! Які жінки народжують таких людей!? А не Шмарклей!
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19.11.2022 17:45 Ответить
почему есть нормальные люди, которые все понимают? а есть гниды, типа орбана или кирби???
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19.11.2022 17:45 Ответить
Деньги, мэм.
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19.11.2022 18:08 Ответить
Орбана коррупировал еще Сёма Могилевич. Когда-нибудь через Христо Грозева британцы сольют его дело, которое лежит на Лубянке. Будет интересно.
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19.11.2022 20:46 Ответить
Вот за что уважают старых крашеных блондинов в париках? Патамушто не ******. Ну и просто украинец
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19.11.2022 18:12 Ответить
Боря--молодець!
Слава Королю, слава Україні!
Підтримуємо ЗСУ хто чим та як може.
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19.11.2022 18:13 Ответить
борису пасує козацький оселедець...
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19.11.2022 18:14 Ответить
За трямпа даже не спрашивайте
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19.11.2022 18:15 Ответить
Чьорт, это не Вам, но полностью согласен
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19.11.2022 18:16 Ответить
Джонсон точно немає українського коріння ?
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19.11.2022 18:39 Ответить
Додати нічого, 🎯
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19.11.2022 18:39 Ответить
Все правда і нічого зайвого! Респект Борису!
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19.11.2022 18:43 Ответить
БОРЮСЕ-РЕСПЕКТ!
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19.11.2022 18:44 Ответить
...знайшовсь таки один козак серед мільйона свинопасів... (с)
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19.11.2022 19:19 Ответить
. .Борис прав
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19.11.2022 19:23 Ответить
Наскільки він, Джонсонюк, що називається, "в темі"...
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19.11.2022 20:17 Ответить
Джонсон каже, що думає і, слава Богу, він таки ДУМАЄ
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19.11.2022 20:22 Ответить
Один из немногих справедливо-здравомыслящих политиков
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19.11.2022 21:22 Ответить
Слабкі світуу цього - США, НАТО, ЄС та ін доклали всіх зусиль, аби з'їсти сильного і принципового гравця. Тепер можуть ******* і про переговори і про неможливість виграти в росії! Якщо хтось говорить про переговори з ворогом - значить зрадники давно домовилися!
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19.11.2022 21:23 Ответить
 
 