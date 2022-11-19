Джонсон: Украине не о чем вести переговоры с РФ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что при нынешних обстоятельствах Украине не о чем вести переговоры с Россией.

Об этом он написал в колонке для Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я понимаю, почему Владимир Зеленский говорит, что готов к переговорам с путиным, и не сомневаюсь в искренности украинского президента. Если бы был доступен хоть какой-то адекватный план мира, украинское правительство быстро за него ухватилось бы", - отметил Джонсон.

По его словам, Украина, безусловно, хочет мира.

"Конечно, Украина хотела бы переговоров. Но есть одна проблема, и она та же, с которой Зеленский сталкивается каждый день с 24 февраля – не о чем договариваться. Ни один потенциальный посредник до сих пор не смог придумать компромисс, который хоть немного был бы приемлем", - отметил британский экс-премьер-министр.

По его мнению, если даже предположить, что западным лидерам удалось бы убедить Украину "обменять земли на мир", "любая договоренность такого рода будет отвратительным и моральным позором для человечества".

"Даже если украинцев удастся убедить в том, чтобы отказаться от прав на часть их земель, хотя они не должны, не могут и не будут этого делать, нет причин верить в то, что путин будет соблюдать условия соглашения. путин не хочет получить часть Украины. Он хочет ее всю", – подчеркнул Джонсон.

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