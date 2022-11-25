Із запізненням досі рухаються 14 потягів, - "Укрзалізниця"

Станом на 12:30 на понад 1 годину затримуються 14 поїздів "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці"

"Найбільшу затримку — на 9 годин — мають два поїзди: №62 Одеса — Харків; №149 Полтава — Чернівці", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кількість знеструмлених ділянок було значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних.

Окрім цього, поновлюється рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення були замінені поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:

№724 Київ - Харків з 25.11;

№731 Дніпро - Київ з 25.11;

№722 Київ - Харків з 26.11;

№712 Київ - Краматорськ з 26.11;

№732 Київ - Дніпро з 26.11.

