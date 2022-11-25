Із запізненням досі рухаються 14 потягів, - "Укрзалізниця"
Станом на 12:30 на понад 1 годину затримуються 14 поїздів "Укрзалізниці".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці"
"Найбільшу затримку — на 9 годин — мають два поїзди: №62 Одеса — Харків; №149 Полтава — Чернівці", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що кількість знеструмлених ділянок було значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних.
Окрім цього, поновлюється рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення були замінені поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:
- №724 Київ - Харків з 25.11;
- №731 Дніпро - Київ з 25.11;
- №722 Київ - Харків з 26.11;
- №712 Київ - Краматорськ з 26.11;
- №732 Київ - Дніпро з 26.11.
