Багатоквартирні будинки Маріуполя фактично усі непридатні для проживання, - ОВА

маріуполь

Половина будинків в окупованому Маріуполі зруйнована вщент.

Про це заявив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міськради.

"Місто фахтично не придатне для життя людей. Зі зруйнованими комунікаціями, з відсутністю централізованого водо-, газо- та теплопостачання в багатоквартирних будинках, які лишились. А багатоквартирний фонд фактично весь непридатний для проживання. Половина будинків зруйнована вщент", - зазначив він.

Кириленко додав, що наразі можна виїхати на підконтрольну територію України через Запоріжжя. Але російські окупанти створюють для них штучні перепони, аби не випускати людей.

Також читайте: В окупованому Маріуполі вже знесено 50 тисяч квартир, - Андрющенко

Нарід бунтуе? Тобто нравітся...
