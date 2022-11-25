Багатоквартирні будинки Маріуполя фактично усі непридатні для проживання, - ОВА
Половина будинків в окупованому Маріуполі зруйнована вщент.
Про це заявив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міськради.
"Місто фахтично не придатне для життя людей. Зі зруйнованими комунікаціями, з відсутністю централізованого водо-, газо- та теплопостачання в багатоквартирних будинках, які лишились. А багатоквартирний фонд фактично весь непридатний для проживання. Половина будинків зруйнована вщент", - зазначив він.
Кириленко додав, що наразі можна виїхати на підконтрольну територію України через Запоріжжя. Але російські окупанти створюють для них штучні перепони, аби не випускати людей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sergii Ustim
показати весь коментар25.11.2022 13:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль