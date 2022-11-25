Німеччина обговорє із союзниками можливості передачі Україні систем ППО Patriot
Німеччина обговорює з союзниками ініціативу Польщі щодо передачі Україні систем ППО Patriot.
Про це повідомила представниця уряду ФРН Крістіне Гоффманн на брифінгу в п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для Федерального уряду важливим було зробити пропозицію союзнику по НАТО, Польщі, та підтримати її в аспекті безпеки. Реакцію Польщі на цю пропозицію ми, звісно, взяли до уваги, а також те, що наша пропозиція була позитивно сприйнята громадськістю в Польщі… Те, як ми будемо надалі діятиме з польською ініціативою, ми радимося наразі з Польщею і нашими союзниками", - сказала Гоффманн.
Вона визнала, що в разі, якби системи ППО були передані напряму Україні, це створило б "нову ситуацію". До цього часу ФРН підтримала Україну системою ППО IRIS-T, а також танками Gepard, узгоджуються інші моделі. Вона підкреслила, що Німеччина перебуває з Україною в постійному контакті з питання, як допомогти цій державі захиститися проти російської агресії.
Представник Міноборони Давід Гельмбольд своєю чергою зауважив, що оборонне відомство дуже уважно слідкує за дискусією з цього питання, яка точиться в Польщі. "Після цього ми приймемо рішення, як діяти далі", - сказав офіцер. Він підкреслив, що Patriot є частиною інтегрованої системи протиповітряної оборони НАТО, в якій питання логістики та з'єднання є дуже важливими.
Відповідаючи на запитання, як довго триває підготовка спеціалістів для керування системами Patriot, Гельмбольд сказав: місяці, а якщо йдеться про питання інтегрованої системи НАТО – роки.
тут рахунок не на дні - на часи... рашка чекати не буде - вона б"є по енергетиці.. підступно і навмисно
ЗЗвичайео, звичайео! От лише ті Петріоти мають бути інтегровпні не у НАТОвську систему, а в украхнську! П досвід свідчить, що не надто простіші системи IRUS-T i NASAMS були інтегровані у нашу ППО/ПРО за тижні! Тому ця відмазка не відповідає українським реаліям. Зате добре описує німецьке очко. Хоча, звичайео німцям потрібно дякувати і за те, що вже робиться.
Оцените вероятность отказа на два варианта просьбы:
Вариант № 1: Уважаемый Запад, дайте, пожалуйста Patriot
Вариант № 2: Уважаемые США, у вас на боевом дежурстве находится 500 комплексов Patriot. Еще 400 находится в резерве на складах. Итого 900. Мы просим всего 10% для того чтобы ПОЛНОСТЬЮ закрыть небо Украины и предотвратить обстрелы и разрушения МИРНОЙ инфраструктуры и гибель МИРНЫХ жителей Украины.
Кто-нибудь, когда-нибудь слышал от наших "официальных лиц" просьбу в варианте № 2?
20% - мінімум....
