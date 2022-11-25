Німеччина обговорє із союзниками можливості передачі Україні систем ППО Patriot

Німеччина обговорює з союзниками ініціативу Польщі щодо передачі Україні систем ППО Patriot.

Про це повідомила представниця уряду ФРН Крістіне Гоффманн на брифінгу в п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для Федерального уряду важливим було зробити пропозицію союзнику по НАТО, Польщі, та підтримати її в аспекті безпеки. Реакцію Польщі на цю пропозицію ми, звісно, взяли до уваги, а також те, що наша пропозиція була позитивно сприйнята громадськістю в Польщі… Те, як ми будемо надалі діятиме з польською ініціативою, ми радимося наразі з Польщею і нашими союзниками", - сказала Гоффманн.

Вона визнала, що в разі, якби системи ППО були передані напряму Україні, це створило б "нову ситуацію". До цього часу ФРН підтримала Україну системою ППО IRIS-T, а також танками Gepard, узгоджуються інші моделі. Вона підкреслила, що Німеччина перебуває з Україною в постійному контакті з питання, як допомогти цій державі захиститися проти російської агресії.

Представник Міноборони Давід Гельмбольд своєю чергою зауважив, що оборонне відомство дуже уважно слідкує за дискусією з цього питання, яка точиться в Польщі. "Після цього ми приймемо рішення, як діяти далі", - сказав офіцер. Він підкреслив, що Patriot є частиною інтегрованої системи протиповітряної оборони НАТО, в якій питання логістики та з'єднання є дуже важливими.

Відповідаючи на запитання, як довго триває підготовка спеціалістів для керування системами Patriot, Гельмбольд сказав: місяці, а якщо йдеться про питання інтегрованої системи НАТО – роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розміщення німецьких Patriot в Україні треба узгоджувати з іншими членами НАТО, - Ламбрехт