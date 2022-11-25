УКР
Росія звітує про досягнення "цифрового суверенітету": іноземні IT-компанії просто втекли

росія

Глава Мінцифри Росії Максут Шадаєв оголосив, що РФ "досягла цифрового суверенітету", адже іноземні IT-компанії покинули російський ринок.

Слова чиновника цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про цифровий суверенітет, то ми його вже досягли, тому що іноземні компанії вже пішли з вітчизняного ринку. Ми тепер надані самі собі", - сказав Шадаєв.

Глава Мінцифри РФ вірить, що ті ніші, які займали іноземні рішення, будуть заміщені російськими продуктами, а російська IT-індустрія "має потенціал".

Також читайте: Samsung відмовився повертатися до Росії через страх перед санкціями США

+14
и о погоде)))
///
У центрі моц-кви палає "еЛОХовський пасаж"

https://t.me/channel24_ua/64114
https://t.me/channel24_ua/64115

Людей намагаються евакуювати, проте є й такі, що заблоковані у приміщенні.
Вогонь може (та повинен!!!) перекинутись на сусідні будівлі
25.11.2022 14:29 Відповісти
+13
25.11.2022 14:30 Відповісти
+11
Молодці, є чим пишатися, так тримати!
25.11.2022 14:27 Відповісти
Молодці, є чим пишатися, так тримати!
25.11.2022 14:27 Відповісти
Говну аналогов таки нема.....
25.11.2022 14:40 Відповісти
и о погоде)))
///
У центрі моц-кви палає "еЛОХовський пасаж"

https://t.me/channel24_ua/64114
https://t.me/channel24_ua/64115

Людей намагаються евакуювати, проте є й такі, що заблоковані у приміщенні.
Вогонь може (та повинен!!!) перекинутись на сусідні будівлі
25.11.2022 14:29 Відповісти
А чого вони там не метушаться ?...
25.11.2022 14:31 Відповісти
вот это пассаж!! любо дорого смотреть! энто ж сколько щас селфи инстасамсцы и инстасамочки у себя на страничках повыкладывают!! во попёрло! будем надеятся шо разгориться ещё покруче! )
25.11.2022 14:38 Відповісти
еЛОХовские пассажи в еЛОХовском пассаже ))))
25.11.2022 14:42 Відповісти
25.11.2022 14:30 Відповісти
Джиму Керрі-респект...
25.11.2022 14:31 Відповісти
....сойдет
25.11.2022 14:30 Відповісти
Расєя впєрдє била єсть і будєт всєгда-патамуша ета єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
25.11.2022 14:30 Відповісти
Будут воровать
25.11.2022 14:31 Відповісти
******** досвід України покпзує, що цифровізація добра, як другий етап після надважливого першоги - зміцнення безпеки енергопостаяання і неперервного зв'язку, в тому числі і інтернету. Всі здобутки великого цифровізатора Федорова лягли разом з енергосистемою. Ще раз - я не вважаю цифровізацію зайвою, просто вважаю, що аона маж сенс, коли є змога користуватися її здобутками.
25.11.2022 14:33 Відповісти
який суверенітет кацапи ??? суверенітет настане тоді коли ви дибіли перебʼєте ОВ кабелі на усьому кордоні паРаші від Норвегії, Фінляндії на північному заході, до Японії, США на сході та підервете усі неземні станції супутникового звʼязку !!!
25.11.2022 14:34 Відповісти
Сподіваюсь, свині кацапськи, ви досягнете суверенітету в усіх галузях промисловості, фінансовій сфері і сфері торгівлі!
І якнайшвидше.
25.11.2022 14:36 Відповісти
Если включить на минуточку мозги, то может возникнуть вопрос: как вообще понимать "цифровой суверенитет"? Что это такое? По каким критериям определяется это суверенность? Но кацапы такой ерундой не страдают. По телевизору сказали, что цифровая теперь суверенная, значит надо накатить боярки за очередную ******.
25.11.2022 14:39 Відповісти
Они День взятия Бастилии праздновали три дня и три ночи...))
А суверенитет... Тут не меньше недели надо!)
25.11.2022 14:49 Відповісти
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...

25.11.2022 15:16 Відповісти
Шо буде? А буде те саме що і у післявоєнному СРСР - Сталін протиставив себе Заходу і коли навіть післявоєнна Європа дивилася телевізор і користувалася газовими плитами, пилососами, ми слухали "радіво" і користувалися примусами та керогазами і махали віником
25.11.2022 15:25 Відповісти
Чому кацапська ботва ще смердить в ютубі?
25.11.2022 14:43 Відповісти
На військових складах ще залишились неймовірні запаси радянської елементної бази радіоелектроники. Скоро ми побачимо детекторні радіоприймачі та телевізори на радіолампах, як новітні розробки мордору. Сміх і гріх!
25.11.2022 14:52 Відповісти
Яков Григорьев

@**********

·

https://twitter.com/**********/status/1596044259093790720 5 ч

2021: калининградский завод Автотор собирает BMW, KIA, Hyundai. 2022: калининградский завод Автотор заявляет о начале сборки инвалидных колясок.
25.11.2022 15:06 Відповісти
Х..ло троляка ще той

25 ноября 2022, 15:49
Путин на встрече с матерями военных заявил, что ничего не может заменить утраты сына
25.11.2022 15:08 Відповісти
"********" - майбутьнє мокши...
25.11.2022 15:10 Відповісти
Північна Корея досягла такого «суверенітету» набагато раніше
25.11.2022 15:23 Відповісти
- Што за уйня: лапоть-1, лапоть-2, лапоть-3?
- Ета не уйня, єта русскій ціфровой сувенітетерь... тьфу ті! Сувєрєнітєт!
25.11.2022 15:39 Відповісти
 
 