Росія звітує про досягнення "цифрового суверенітету": іноземні IT-компанії просто втекли
Глава Мінцифри Росії Максут Шадаєв оголосив, що РФ "досягла цифрового суверенітету", адже іноземні IT-компанії покинули російський ринок.
Слова чиновника цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про цифровий суверенітет, то ми його вже досягли, тому що іноземні компанії вже пішли з вітчизняного ринку. Ми тепер надані самі собі", - сказав Шадаєв.
Глава Мінцифри РФ вірить, що ті ніші, які займали іноземні рішення, будуть заміщені російськими продуктами, а російська IT-індустрія "має потенціал".
Вася Шевченко #371210
25.11.2022 14:29
Перехватчик
25.11.2022 14:30
Mykola Trofimenko #544375
25.11.2022 14:27
///
У центрі моц-кви палає "еЛОХовський пасаж"
https://t.me/channel24_ua/64114
https://t.me/channel24_ua/64115
Людей намагаються евакуювати, проте є й такі, що заблоковані у приміщенні.
Вогонь може (та повинен!!!) перекинутись на сусідні будівлі
І якнайшвидше.
А суверенитет... Тут не меньше недели надо!)
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
@**********
·
https://twitter.com/**********/status/1596044259093790720 5 ч
2021: калининградский завод Автотор собирает BMW, KIA, Hyundai. 2022: калининградский завод Автотор заявляет о начале сборки инвалидных колясок.
25 ноября 2022, 15:49
Путин на встрече с матерями военных заявил, что ничего не может заменить утраты сына
- Ета не уйня, єта русскій ціфровой сувенітетерь... тьфу ті! Сувєрєнітєт!