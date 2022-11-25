Із 28 листопада навчання у школах Києва розпочинатиметься о 9:00, - КМДА

Із 28 листопада навчання в школах в офлайн та в онлайн режимах буде починатись та закінчуватись у світловий проміжок дня, а саме з 09:00 до 16:00.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає Цензор.НЕТ.

"Після масованих ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах столиці енергетична система перевантажена. Щоб максимально зменшити залежність шкіл від аварійних та віялових відключень, ми вводимо цей режим як мінімум до початку зимових канікул. Який графік навчання буде в наступному році, будемо вирішувати вже в січні. Ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці – обов’язкове. Для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня", – повідомив Мондриївський.

Також читайте: У столичних школах зимові канікули триватимуть місяць, - Кличко