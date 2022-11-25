Через постійні обстріли РФ з Херсона проводять евакуацію пацієнтів лікарень, - ОВА

Російські загарбники постійно обстрілюють Херсон, влада проводить евакуацію з лікарень.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Через постійні російські обстріли проводимо евакуацію пацієнтів лікарень з Херсона. Дітей, що проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу.



Пацієнти Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги також евакуйовані з міста. 100 людей лікуватимуться у Одесі, допоки в Херсоні повторюватимуться ворожі удари", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти знову обстріляли Херсон, є постраждалі, - Соболевський