УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 176 13

Рашисти знову обстріляли Херсон, є постраждалі, - Соболевський

херсон

Російські окупаційні війська здійснили обстріл Херсона, внаслідок чого постраждали цивільні.

Про це поінформував заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Знову обстріли Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Закликаємо жителів Херсону та області мінімізувати пересування містом та не торкатися до підозрілих предметів, - Соболевський

Автор: 

обстріл (30991) Херсон (3628) Соболевський Юрій (85)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
твари не человеческие
показати весь коментар
25.11.2022 14:13 Відповісти
+1
Кацапські терористи навмисно вбивають мирних і будуть це робити до тих пір, поки їх не відгонять від міста на велику відстань, чи не знищать.
показати весь коментар
25.11.2022 14:09 Відповісти
+1
Та не просто "постраждалі", а загиблі цивільні.
Ці риго-зелені янушевичі-соболевські дістали вже своїми підсолодженими брехнями.
показати весь коментар
25.11.2022 14:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапські терористи навмисно вбивають мирних і будуть це робити до тих пір, поки їх не відгонять від міста на велику відстань, чи не знищать.
показати весь коментар
25.11.2022 14:09 Відповісти
твари не человеческие
показати весь коментар
25.11.2022 14:13 Відповісти
це було варто й чекати, місто ж без бою здали
показати весь коментар
25.11.2022 14:15 Відповісти
Чому це без бою сдали місто? Їм просто вже нікуди було діватися, чи спасати свою шкуру і техніку, чи здохнути, бо наші їх піджимали зо всіх боків і добряче потовкли тил.
показати весь коментар
25.11.2022 14:27 Відповісти
вони чудово могли засіст у Херсоні, як ЗСУ у Маріуполі та тримати на вулицях фронт.
А з лівого берега iх підтримувала б арта. Але вони просто пішли, і зараз спостерігаемо результат цього маневру.
показати весь коментар
25.11.2022 14:38 Відповісти
То ЗСУ винуваті, що рашисти втекли без бою?
показати весь коментар
25.11.2022 14:54 Відповісти
Пане, у рашистів не було виходу, їх піджимала ЗСУ і знищували на кожному метрі. Не так просто вони втікали, вони огризалися, але ми їх видавили, знищивши їхні великі сили. Не видумуйте дурню. Так само ми їх вигнали з Київської, Чернігівської, Сумської, Миколаївської і Харківської областей. Також з часом видавим їх з Херсонської і Запорізької областей. А далі дорога на Луганськ, Донецьк і Крим.
показати весь коментар
25.11.2022 15:12 Відповісти
у рашистів повно було варіантів, але вони вибрали найправильніший як зясовуеться.
Зараз місто знаходиться під прямоi наводкоі i знищуватимется без втрат. Вони могли підірвати ГЭС і затопити правий берег. Вони могли перетворити Херсон на Маріуполь та воювати довго у вуличних боях.
Але чомусь вони обрали найраціональніший варіант.
показати весь коментар
25.11.2022 15:25 Відповісти
Ще раз пишу пану, що у рашистів не було виходу як втікати, бо ЗСУ їх прижали до річки і знищували методично підрозділами. Розбили їх логістику, але правда і самі гинули. Кільце звужувалося і вони могли протриматися не більше декілької неділь, але втрати були б дуже високі.
показати весь коментар
25.11.2022 15:38 Відповісти
Та не просто "постраждалі", а загиблі цивільні.
Ці риго-зелені янушевичі-соболевські дістали вже своїми підсолодженими брехнями.
показати весь коментар
25.11.2022 14:53 Відповісти
зараз у Херсоні залишилися ті, хто чекав Україну і шкодувати iх сенсу росіянам немае. Плювали вони на них, кого треба евакуювали.
показати весь коментар
25.11.2022 14:59 Відповісти
Я ж не про рашистів писала, а про їхніх підмахувачів на високих посадах в Україні.
показати весь коментар
25.11.2022 15:06 Відповісти
 
 