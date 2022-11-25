Рашисти знову обстріляли Херсон, є постраждалі, - Соболевський
Російські окупаційні війська здійснили обстріл Херсона, внаслідок чого постраждали цивільні.
Про це поінформував заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Знову обстріли Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів", - йдеться в повідомленні.
А з лівого берега iх підтримувала б арта. Але вони просто пішли, і зараз спостерігаемо результат цього маневру.
Зараз місто знаходиться під прямоi наводкоі i знищуватимется без втрат. Вони могли підірвати ГЭС і затопити правий берег. Вони могли перетворити Херсон на Маріуполь та воювати довго у вуличних боях.
Але чомусь вони обрали найраціональніший варіант.
Ці риго-зелені янушевичі-соболевські дістали вже своїми підсолодженими брехнями.