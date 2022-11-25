УКР
Сьогодні у Бучанському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, - ОВА

донбасс,поле,поля,мины,разминирование,минное,сапер,миннык

Сьогодні, 25 листопада, з 15:00 до 16:00 на території Бучанського району відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Через це у громадах району може бути чутно звуки вибухів.

Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки! У разі повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Бережіть себе, хлопці.
З Богом
25.11.2022 15:24 Відповісти
 
 