Вулицю Льва Толстого у Вінниці перейменували на Степани Бандери
Вінницька міська рада перейменувала вул. Льва Толстого на Степана Бандери. Також у місті перейменовано понад пів сотні вулиць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Вінницької міської ради.
Відповідне рішення 25 листопада ухвалили на черговій сесії міської ради. Воно ознаменувало завершення на процесу деколонізації топонімів на території Вінницької міської територіальної громади.
"Серед останніх рішень: вулиця Льва Толстого відтепер носитиме ім’я провідника ОУН Степана Бандери, а безіменну вулицю, що тягнеться від Немирівського шосе до аеропорту "Вінниця", перейменовано на честь Івана Трейка, який був одним із 9 генералів УПА", - повідомили у міськраді.
Ще 6 вулицям міської громади присвоєно імена земляків, котрі полягли в боях із російськими загарбниками: Романа Балаби, Олексія Миргородського, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галети, Климчуків.
З’явились також назви, які засвідчують вдячність воїнам-добровольцям і волонтерам.
Буде здивований - їх там НЕМАЄ!!! Зате є потрет Великого князя Київського Володимира І (Хрестителя Русі) з гербом-тризубом у руках!
Оце демілітаризація в дії: замість імені поручника артилерії вживати ім'я людини, що не мала жодного відношення до армії. Проте за Степаном Андрійовичем полювала політична поліція 3 (трьох) країн!