Вулицю Льва Толстого у Вінниці перейменували на Степани Бандери

Вінницька міська рада перейменувала вул. Льва Толстого на Степана Бандери. Також у місті перейменовано понад пів сотні вулиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Вінницької міської ради.

Відповідне рішення 25 листопада ухвалили на черговій сесії міської ради. Воно ознаменувало завершення на процесу деколонізації топонімів на території Вінницької міської територіальної громади.

"Серед останніх рішень: вулиця Льва Толстого відтепер носитиме ім’я провідника ОУН Степана Бандери, а безіменну вулицю, що тягнеться від Немирівського шосе до аеропорту "Вінниця", перейменовано на честь Івана Трейка, який був одним із 9 генералів УПА", - повідомили у міськраді.

Ще 6 вулицям міської громади присвоєно імена земляків, котрі полягли в боях із російськими загарбниками: Романа Балаби, Олексія Миргородського, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галети, Климчуків.

З’явились також назви, які засвідчують вдячність воїнам-добровольцям і волонтерам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВР перейменувала на Звягель місто Новоград-Волинський на Житомирщині