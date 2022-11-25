УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
1 679 18

Вулицю Льва Толстого у Вінниці перейменували на Степани Бандери

вулиця,бандери,степани

Вінницька міська рада перейменувала вул. Льва Толстого на Степана Бандери. Також у місті перейменовано понад пів сотні вулиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Вінницької міської ради.

Відповідне рішення 25 листопада ухвалили на черговій сесії міської ради. Воно ознаменувало завершення на процесу деколонізації топонімів на території Вінницької міської територіальної громади.

"Серед останніх рішень: вулиця Льва Толстого відтепер носитиме ім’я провідника ОУН Степана Бандери, а безіменну вулицю, що тягнеться від Немирівського шосе до аеропорту "Вінниця", перейменовано на честь Івана Трейка, який був одним із 9 генералів УПА", - повідомили у міськраді.

Ще 6 вулицям міської громади присвоєно імена земляків, котрі полягли в боях із російськими загарбниками: Романа Балаби, Олексія Миргородського, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галети, Климчуків.

З’явились також назви, які засвідчують вдячність воїнам-добровольцям і волонтерам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВР перейменувала на Звягель місто Новоград-Волинський на Житомирщині

Автор: 

Бандера Степан (198) Вінницька область (1088) перейменування (588)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
лев николаич что-то подзадержался в Виннице. Но лучше пизже, чем никогда.
показати весь коментар
25.11.2022 15:05 Відповісти
+13
Слава Герою України Степану Бандері !!! Слава воякам ОУН УПА - вони боролися за волю і незалежність України проти обох окупантів - червоних та коричневих нацистів !!!
показати весь коментар
25.11.2022 15:10 Відповісти
+12
На росии вышла новая редакция романа Льва Толстого "Специальная военная оперция и отсутствие специальной военной операции".
показати весь коментар
25.11.2022 15:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лев николаич что-то подзадержался в Виннице. Но лучше пизже, чем никогда.
показати весь коментар
25.11.2022 15:05 Відповісти
А в Києві?
показати весь коментар
25.11.2022 15:37 Відповісти
скажем так: лев николаич что-то подзадержался. Наверное так будет правильней
показати весь коментар
25.11.2022 16:16 Відповісти
І в Києві має бути не лише проспект, але й площа, вулиця та станція метро Степана Бандери
показати весь коментар
25.11.2022 15:05 Відповісти
Ибо нефіг
показати весь коментар
25.11.2022 15:07 Відповісти
свого часу Степан Андрійович про таке й помріяти не міг: щоб оце у Вінниці жили настільки свідомі українці
показати весь коментар
25.11.2022 15:09 Відповісти
А пана Бориса Джонсона ще немає вулиці?
показати весь коментар
25.11.2022 15:09 Відповісти
Слава Герою України Степану Бандері !!! Слава воякам ОУН УПА - вони боролися за волю і незалежність України проти обох окупантів - червоних та коричневих нацистів !!!
показати весь коментар
25.11.2022 15:10 Відповісти
Треба папі натякнути, що Степан Андрійович був таки видатним українським гуманістом, бо прагнув очистити світ від кацапів та недолюдків з НКВС. І Україна зараз саме на цьому гуманному шляху.
показати весь коментар
25.11.2022 15:14 Відповісти
Хай Папа відірве сраку від трону і сходить у собор святого Петра Ходить далеко не треба - Ватікан має територію всього 4 кв км І там хай подивиться, чий портрет там намальований - Юрія Долгорукого, Петра І чи Сергія Радонєжського
Буде здивований - їх там НЕМАЄ!!! Зате є потрет Великого князя Київського Володимира І (Хрестителя Русі) з гербом-тризубом у руках!
показати весь коментар
25.11.2022 16:12 Відповісти
та нууу. а тоВстой скільки для Львова зробиввв!
показати весь коментар
25.11.2022 15:14 Відповісти
Вінницька міська рада перейменувала вул. Льва Толстого на Степана Бандери. Джерело:
Оце демілітаризація в дії: замість імені поручника артилерії вживати ім'я людини, що не мала жодного відношення до армії. Проте за Степаном Андрійовичем полювала політична поліція 3 (трьох) країн!
показати весь коментар
25.11.2022 15:16 Відповісти
Тобто у Вінниці вже Лев Гладкий не той, що на словах, а...

показати весь коментар
25.11.2022 15:21 Відповісти
На росии вышла новая редакция романа Льва Толстого "Специальная военная оперция и отсутствие специальной военной операции".
показати весь коментар
25.11.2022 15:27 Відповісти
Подоляни просто молодці. А в Миколаєві купа імперських назв, таких наприклад як вулиця потьомкіна і ніхто навіть пальцем не шевульнув. А ще є музей флоту і думаєте якого? Звичайно російського, там статуї кожному їхньому адміралу, а нашого жодного. А головна посадова особа області продовжує давати коментарі і вказівки на мові ворога.
показати весь коментар
25.11.2022 15:31 Відповісти
Треба і в Харкові вулицю пушкіна перейменувати на вулицю Степана Бандери.
показати весь коментар
25.11.2022 15:57 Відповісти
Браво браво! Дуже файно.
показати весь коментар
25.11.2022 16:27 Відповісти
Місцева кацапонацменшина і просто русскоязичниє дятли,при цій звістці,голосно прічітают6 ну прі чьом здєсь Толстой,а єво то за што,што он плохово сдєлал?
показати весь коментар
25.11.2022 19:24 Відповісти
 
 