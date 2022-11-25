Чергових прихильників "русского мира" викрито на Полтавщині, - СБУ

Слідчі СБУ повідомили про підозру ще 4 мешканцям Полтавщини, які виправдовували дії окупантів і заперечували збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Управління СБ України в Полтавській області.

"Одна з фігуранток поширювала у забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" дописи щодо бомбардувань і обстрілів Маріупольського драматичного театру українськими військовими та утримання у ньому цивільних осіб в якості заручників. Друга підозрювана публікувала в тій же соцмережі російські пропагандистські наративи й називала українські сили оборони "каральними військами", звинувачуючи їх у злочинах проти мешканців Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Ще одна з фігуранток визнавала правомірною збройну агресію РФ проти України й закликала в мережі Інтернет "відправити полонених нацистів, які не будуть розстріляні, на роботи по відновленню Донбасу та провести для них уроки російської мови та антифашизму".

Інший підозрюваний поширював антиукраїнський контент серед своїх знайомих через один із месенджерів. Чоловік просував ворожі наративи релігійного характеру і називав вбивства українців "очищенням русі від диявола".

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч.2 ст.436-2 Кримінального кодексу України – "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Їм загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Матеріали щодо 1 особи вже скеровано до суду.

