Чергових прихильників "русского мира" викрито на Полтавщині, - СБУ

Слідчі СБУ повідомили про підозру ще 4 мешканцям Полтавщини, які виправдовували дії окупантів і заперечували збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Управління СБ України в Полтавській області

"Одна з фігуранток поширювала у забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" дописи щодо бомбардувань і обстрілів Маріупольського драматичного театру українськими військовими та утримання у ньому цивільних осіб в якості заручників. Друга підозрювана публікувала в тій же соцмережі російські пропагандистські наративи й називала українські сили оборони "каральними військами", звинувачуючи їх у злочинах проти мешканців Донбасу", - йдеться в повідомленні. 

Ще одна з фігуранток визнавала правомірною збройну агресію РФ проти України й закликала в мережі Інтернет "відправити полонених нацистів, які не будуть розстріляні, на роботи по відновленню Донбасу та провести для них уроки російської мови та антифашизму".

Інший підозрюваний поширював антиукраїнський контент серед своїх знайомих через один із месенджерів. Чоловік просував ворожі наративи релігійного характеру і називав вбивства українців "очищенням русі від диявола".

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч.2 ст.436-2 Кримінального кодексу України – "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Їм загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Матеріали щодо 1 особи вже скеровано до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чергову прихильницю "русского мира" викрито на Львівщині, - Нацполіція

Полтава (583) СБУ (13381) русский мир (483) Полтавська область (1234)
+4
Лайно не може не бути лайном-бо воно лайно...
показати весь коментар
25.11.2022 15:24 Відповісти
+3
Рузьге вейізмір... (R)
показати весь коментар
25.11.2022 15:32 Відповісти
+3
"Їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років " --- что это вообще за срок такой смешной? Именно из за колаборантов в принципе русня и имеет повод вторгатся на територию Украины, якобы для защиты "русскоговорящих", для защиты Данбасса которй "8 лет обстреливают" и так далее, если бы не эти крисы то у русни вообще никаких бы шансов не было, а кроме всего этого эти имбицилы еще и сдают наших проукраинских граждан и наводят ракеты на войска,дома и дургие обьекты в Украине, тут только пожизненное должно быть однозначно
показати весь коментар
25.11.2022 15:37 Відповісти
Лайно не може не бути лайном-бо воно лайно...
показати весь коментар
25.11.2022 15:24 Відповісти
Рузьге вейізмір... (R)
показати весь коментар
25.11.2022 15:32 Відповісти
Треба позбавляти громадянства, майна та виганяти з країни в мордор.
показати весь коментар
25.11.2022 15:33 Відповісти
"Їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років " --- что это вообще за срок такой смешной? Именно из за колаборантов в принципе русня и имеет повод вторгатся на територию Украины, якобы для защиты "русскоговорящих", для защиты Данбасса которй "8 лет обстреливают" и так далее, если бы не эти крисы то у русни вообще никаких бы шансов не было, а кроме всего этого эти имбицилы еще и сдают наших проукраинских граждан и наводят ракеты на войска,дома и дургие обьекты в Украине, тут только пожизненное должно быть однозначно
показати весь коментар
25.11.2022 15:37 Відповісти
Невже ви не зрозуміли шо для кацапні приводів безліч. Не буде цих підарасів вони знайдуть щось інше. Саме існування держави Україна кацапсинам поперк горла стояло завжди. Шо при царях шо при комуняках шо при гебнявій владі зараз.
показати весь коментар
25.11.2022 15:47 Відповісти
так с коллаборантами легче оккупанту
показати весь коментар
25.11.2022 19:19 Відповісти
освободи росиянина, освободи штыком или пулей. не промахнись, не отступи - освободи!!!
показати весь коментар
25.11.2022 15:43 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
показати весь коментар
25.11.2022 15:44 Відповісти
Пропоную у юродивих русскомірців забирати житло для розміщення евакуйованих із зони бойових дій, наприклад з того ж Херсону, або Бахмута а їх переселяти туди. Для тривалого ознайомлення з реальністю.
показати весь коментар
25.11.2022 15:55 Відповісти
прописать норму закона - всех любителей ***** лишение гражданства...
показати весь коментар
25.11.2022 15:55 Відповісти
По всем параметрам именно рашка фашисткая страна.
Реваншизм,аннексия чужиз земель,милитаризм,диктатура,тоталитаризм,ставить национальность выше гражданства и вторгаться в другие страны под предлогом защиты представителей этой нации,проводить геноцид,уничтожать язык,культурные обьекты другой нации.Это все творит путлер.
Сталин и хитлер до 1941 были союзниками.
А то что рашка называет нацизмом это нежелание стран бывшего ссср возвращаться в стойло расейской империи и развитие своих языков и культуры.
показати весь коментар
25.11.2022 15:55 Відповісти
Прикре самогубство, рашистів ***** та їх агентури в Україні, не виключається ….., це їх вибір…
За 30 років ненависті до Українських людей, сраколизи ***** на расіянскую землю, чомусь не виїхали, а гадили в Мирній Україні під «мудрим патронатом» Кушнарьових, Табачників, мертвечуків, Литвинів, Льовочкіних, Лавриновичів, Лукашів, Мартиненків, сімоненка-кнура, каралевськаі, добкіних, та ще, тисяч зкацаплених прихвостнів ***** та відвертих його агентів на привладних посадах!!!
Уся пизеденска срать, бо вони задовольняли пизедентів України!!
Який їхав, таких стрів ‼️🤷‍♂️🤔🙊🙉🙈💵💸🤬😠‼️🇺🇦⚔️
показати весь коментар
25.11.2022 17:04 Відповісти
 
 