У Кривому Розі зупинили увесь електротранспорт
Для економії електроенергії у Кривому Розі повністю зупинено рух електротранспорту.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно прийшла ввідна від "Укренерго" відключити всі підстанції тролейбуса, трамваю та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні. У найближчі пів години буде повністю зупинено весь електротранспорт у місті", - написав він.
Замість електротранспорту будуть працювати маршрутки. Також збільшена кількість автобусів на центральних маршрутах.
чесно кажучи, в нас майже весь ел.транспорт дублюється маршрутками (інше діло що безкоштовно пільговиків без рахунку вони не возять)... і витрачати електрику коли ще цілі житлові масиви другу добу без світла (а в багатьох домах ел.плити...) було трошки марнотратно...
дуже багато і всі болючі - особливо для справжніх пільговиків, як і про відшкодування за перевезення...