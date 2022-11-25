Ситуація з АЕС в Україні стає все небезпечнішою, - МАГАТЕ

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною", - зазначив він.

Директор МАГАТЕ зазначив, що це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.

"Це було неможливо уявити до цієї трагічної війни. І це надзвичайно хвилює. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені", - заявив Рафаель Гроссі.

