Ситуація з АЕС в Україні стає все небезпечнішою, - МАГАТЕ
Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною", - зазначив він.
Директор МАГАТЕ зазначив, що це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.
"Це було неможливо уявити до цієї трагічної війни. І це надзвичайно хвилює. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені", - заявив Рафаель Гроссі.
З цим світом точно щось не так, особливо з тими, від кого залежить існування цього світу.
Можна на папері написати скільки відключені станції виробили, та перекласти гроші з одної кишені в іншу - олігархам, ну а ті відлистають звісно кому потрібно.
А лохи посидять і в темряві та оплатять усі збитки і забаганки, ще й заробити можна непогано, на генераторах та аккумуляторах і упсах.
Ця війна продемонструвала повну імпотентність міжнародних інституцій: МАГАТЕ, ООН, Червоний Хрест, ОБСЕ,.., які не мають реальних дієвих механізмів реагування на такі військові дії ядерної держави.
Навіть немає готових механізмів невоєнних дій (наприклад, повна заборона торгівлі, банківських переказів тощо).
Крім закликів та "глибокої стурбованності" - н і ч о г о.
До відсутності "законодавчо" закріплених дієвих механізмів реакції на подібні виклики, додається те, що взагалі бюрократія міжнародних інституцій ніяк не залежить від результатів своєї діяльності. Вони фінансуються з членских внесків країн та, по великому рахунку, не переймаються тим, що не виконали свою місію.
Свою заробітню плату вони одержать у будь-якому випадку.
Конкуренції ніякої немає, планів та показників виконання - немає, зворотнього зв'язку від результатів своєї роботи ніякого немає, відповідальності ніякої немає. Казка, а не робота.
Думаю, що це нісенітниця.
Можливо - щось таке важливо для інших країн - де раша будує АЕС або поставляє обладнання (хоча, вважаю, не критично), проте зараз коло цих об'ектів зменшується (з недавніх прикладів - фіни відмовились від будівництва рашистської АЕС).
Ой! А кто же это сделал???