УКР
Ситуація з АЕС в Україні стає все небезпечнішою, - МАГАТЕ

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.

"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною", - зазначив він.

Директор МАГАТЕ зазначив, що це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.

"Це було неможливо уявити до цієї трагічної війни. І це надзвичайно хвилює. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені", - заявив Рафаель Гроссі.

Гроссі, ти вже заїбав всіх,або роби шось, або пішов *****
25.11.2022 16:54 Відповісти
Особисто для Гроссі-якщо кацапські смердючи свині зникнуть з України то разом з ними зникнуть бойові дії та небезпека...
25.11.2022 16:58 Відповісти
Замість того, щоб сказати кацапським окупантам, що їм треба з*батися з АЕС , цей поц продовжує боятися називати речі своїми іменами.

З цим світом точно щось не так, особливо з тими, від кого залежить існування цього світу.
25.11.2022 17:03 Відповісти
Так ГРЕС і ТЕС мабуть не функціонують, тому й зовнішне живлення відсутне. Навіщо палити вуголь та піклуватись про працездатність ГРЕС?
Можна на папері написати скільки відключені станції виробили, та перекласти гроші з одної кишені в іншу - олігархам, ну а ті відлистають звісно кому потрібно.
А лохи посидять і в темряві та оплатять усі збитки і забаганки, ще й заробити можна непогано, на генераторах та аккумуляторах і упсах.
25.11.2022 17:04 Відповісти
Нашу енергетику почали нищити різні зегеруси ще задовго до кацапні
26.11.2022 07:26 Відповісти
Його хвилює.
Ця війна продемонструвала повну імпотентність міжнародних інституцій: МАГАТЕ, ООН, Червоний Хрест, ОБСЕ,.., які не мають реальних дієвих механізмів реагування на такі військові дії ядерної держави.
Навіть немає готових механізмів невоєнних дій (наприклад, повна заборона торгівлі, банківських переказів тощо).
Крім закликів та "глибокої стурбованності" - н і ч о г о.
До відсутності "законодавчо" закріплених дієвих механізмів реакції на подібні виклики, додається те, що взагалі бюрократія міжнародних інституцій ніяк не залежить від результатів своєї діяльності. Вони фінансуються з членских внесків країн та, по великому рахунку, не переймаються тим, що не виконали свою місію.
Свою заробітню плату вони одержать у будь-якому випадку.
Конкуренції ніякої немає, планів та показників виконання - немає, зворотнього зв'язку від результатів своєї роботи ніякого немає, відповідальності ніякої немає. Казка, а не робота.
25.11.2022 17:22 Відповісти
Неправда що в них немає ніяких механізмів. МАГАТЕ, наприклад, міг би виключити рашестан зі своїх членів. І це би боляче вдарило по їхній ядерній галузі. Але вони навіть на це не здатні бо там повсюди на керівних посадах сидять рашистські представники.
25.11.2022 17:42 Відповісти
Наскільки боляче? Від чого з МАГАТЕ залежить раша? Приклади?
25.11.2022 17:55 Відповісти
дозволи, сертифікація, ліцензування...
25.11.2022 18:26 Відповісти
Шо? Без дозволу, ліцензії, сертифікату від МАГАТЕ - раша не зможе експлуатувати свої АЕС?
Думаю, що це нісенітниця.

Можливо - щось таке важливо для інших країн - де раша будує АЕС або поставляє обладнання (хоча, вважаю, не критично), проте зараз коло цих об'ектів зменшується (з недавніх прикладів - фіни відмовились від будівництва рашистської АЕС).
25.11.2022 18:40 Відповісти
МАГАТЕ это общественная организация по распилу оон'овского бабла. 2/3 сироток там родом из России.
25.11.2022 18:47 Відповісти
Скажи открытым текстом, что действия россии являются террористическими и попадают под определение акта ядерного терроризма. Поэтому необходимо на международном уровне ставить вопрос согласно Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма о задействовании странами механизма привлечения к ответственности должностных лиц страны-террориста.
25.11.2022 17:28 Відповісти
Ну так ти підар ще поговори з терористом який захватив станцію, позакликай його до чогось, вислови йому свою стурбованість, чмо.
25.11.2022 17:39 Відповісти
******* ты своим пустым ********,обстрелов они суки,кацапских не видят. Иди на ***.
25.11.2022 17:55 Відповісти
а яке відношення до тексту статті має фото з білоруською АЕС?
25.11.2022 18:10 Відповісти
Гросси вообще-то про другое сказал.Питание собственных нужд блоков АЭС всегда осуществляется не из-под себя,а из энергосистемы.Там даже счётчики стоят,как у потребителей.Такой подход считался более надёжным и закладывался во все проекты. Русская дурь и подлость превзошла границы немыслимого.
25.11.2022 18:54 Відповісти
"Трагическая война" ...
Ой! А кто же это сделал???
25.11.2022 19:34 Відповісти
Не дай Бог рванет, но тогда очень надеюсь , что будет сильный ветер на рашку или на Европу . А зачем нам Европа без Украины, должно всех зацепить , не одним же нам расхлебывать чужую дурость одних и трусость других.
25.11.2022 19:37 Відповісти
Продолжайте европейцы ждать дальше. Потом будет поздно. И многие поколения будут страдать из-за очередной аварии на атомной электростанции. Это очень серьйозные вещи
26.11.2022 02:59 Відповісти
 
 