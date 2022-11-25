УКР
Німеччина планує передати Україні генератори, акумулятори та обігрівачі

В уряді Німеччини анонсували нову допомогу для України, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури російськими ракетними ударами.

Про це повідомило Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Серед обладнання, яке планують передати - сотня генераторів, їх планують поставити протягом наступних двох тижнів, на додачу до 135 генераторів, які Німеччина передала за усі 9 місяців повномасштабної війни. Сумарна їхня вартість - понад 13 млн євро.

Також нададуть ще 15 обігрівачів на мазуті, 20 великих акумуляторів і 38 "житлових і санітарних контейнерів" (можливо, йдеться про модульні туалети, оснащені усім необхідним).

Міністерство допомоги розвитку також повідомило, що додаткові 12 мільйонів євро з його бюджету надійдуть на енергозабезпечення українських міст і громад.

лучше Пэтриот
25.11.2022 17:01 Відповісти
А хотілося б ще й петріот , та і за це дякую
25.11.2022 17:02 Відповісти
ждем с нетерпением на олх
25.11.2022 17:13 Відповісти
нададуть...це деже доре, дякуємо!
але більш тішило б - надали !
щоб надали і тоді вже оголошували (а не навпаки) - це не принципово, але дуже різниться....
25.11.2022 17:14 Відповісти
А наші бариги вже хочуть вже генератори 2000 баксів. Хоча така ситуація, що треба знижки на цей товар
25.11.2022 18:18 Відповісти
Дякуємо !
25.11.2022 18:32 Відповісти
 
 