Німеччина планує передати Україні генератори, акумулятори та обігрівачі

В уряді Німеччини анонсували нову допомогу для України, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури російськими ракетними ударами.

Про це повідомило Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Серед обладнання, яке планують передати - сотня генераторів, їх планують поставити протягом наступних двох тижнів, на додачу до 135 генераторів, які Німеччина передала за усі 9 місяців повномасштабної війни. Сумарна їхня вартість - понад 13 млн євро.

Також нададуть ще 15 обігрівачів на мазуті, 20 великих акумуляторів і 38 "житлових і санітарних контейнерів" (можливо, йдеться про модульні туалети, оснащені усім необхідним).

Міністерство допомоги розвитку також повідомило, що додаткові 12 мільйонів євро з його бюджету надійдуть на енергозабезпечення українських міст і громад.

