Корея надасть міні-екскаватори та високопотужні генератори для України

екскаватор

Республіка Корея передасть Україні як гумдопомогу 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також 5 міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z.

Про це заявив посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко, передає Цензор.НЕТ.

"З корейською стороною досягнуто домовленість про передачу Україні в якості гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв збільшити гумдопомогу Україні

Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено", - розповів посол.

+8
Та нєє...Просто на кожному приклєють наліпку : "Допомога від Ленки-опоЧленки" або "Велике ************"...
25.11.2022 17:25 Відповісти
+6
дякуємо...
25.11.2022 17:50 Відповісти
+4
Мабуть дізналися, що в Миколаєві керує етнічний кореєць! Дякуємо, Кім, що ти у нас є.
25.11.2022 17:47 Відповісти
Щось мені підказує, що ті 5 екскаваторів до РЕМів не доїдуть...
25.11.2022 17:22 Відповісти
Та нєє...Просто на кожному приклєють наліпку : "Допомога від Ленки-опоЧленки" або "Велике ************"...
25.11.2022 17:25 Відповісти
Не, ваша Л енка, по скумбрии - дока. Да и дельце набрало розголосу. Сдрейфят, бо ща главная сила - военные.
25.11.2022 17:28 Відповісти
Вони повинні бути в кожному б-ні.
25.11.2022 17:29 Відповісти
так все равно их с314здят, то пусть это буду я
25.11.2022 17:43 Відповісти
Супер.
25.11.2022 17:35 Відповісти
Мабуть дізналися, що в Миколаєві керує етнічний кореєць! Дякуємо, Кім, що ти у нас є.
25.11.2022 17:47 Відповісти
25.11.2022 17:51 Відповісти
дякуємо...
25.11.2022 17:50 Відповісти
Щиро дякуємо!
25.11.2022 18:35 Відповісти
 
 