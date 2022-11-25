2 887 10
Корея надасть міні-екскаватори та високопотужні генератори для України
Республіка Корея передасть Україні як гумдопомогу 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також 5 міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z.
Про це заявив посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко, передає Цензор.НЕТ.
"З корейською стороною досягнуто домовленість про передачу Україні в якості гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року.
Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено", - розповів посол.
Топ коментарі
+8 Роман Єжов
показати весь коментар25.11.2022 17:25 Відповісти Посилання
+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.11.2022 17:50 Відповісти Посилання
+4 Ivan Livliv
показати весь коментар25.11.2022 17:47 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр Закора
показати весь коментар25.11.2022 17:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Роман Єжов
показати весь коментар25.11.2022 17:25 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
alexandr shamov
показати весь коментар25.11.2022 17:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Olexa Pluzh
показати весь коментар25.11.2022 17:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
DemianBond #460737
показати весь коментар25.11.2022 17:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Bel Amor
показати весь коментар25.11.2022 17:35 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Ivan Livliv
показати весь коментар25.11.2022 17:47 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.11.2022 17:51 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.11.2022 17:50 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Pawlo Kit
показати весь коментар25.11.2022 18:35 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль