Уряд заборонив експорт паливної деревини, - Шмигаль

Кабінет Міністрів на засідання ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі - основний ресурс для опалення. Атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами глави уряду, держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

