Уряд заборонив експорт паливної деревини, - Шмигаль
Кабінет Міністрів на засідання ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі - основний ресурс для опалення. Атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за словами глави уряду, держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И нужно было ЛЕС ВЫСАЖИВАТЬ в бОльших объёмах!
А пока только и пилят и лес, и бабло, и всю страну, уроды.
Дилетант, пардон Президент-дилетант Зеленський хотів посадити за три роки мільярд дерев. Це майже по 1 мільйону щодня, незважаючи на пору року
07 червня 2021, 19:55
от їх і заборонили вирубувати, а тільки можна серпом косити
Но Новогодние ели мы уже предлагаем к празднику. ГДЕ ТОТ праздник? Кому он такой нужен? Без воды, без света, без МИРА в стране.
Но праздник обязательно будет. Для Шевченко в Вене, для Суркисов, для прочего отребья, богатого и подлого.