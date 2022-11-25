УКР
Уряд заборонив експорт паливної деревини, - Шмигаль

деревина

Кабінет Міністрів на засідання ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі - основний ресурс для опалення. Атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами глави уряду, держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

Читайте: Ціна на дрова в різних регіонах - від 600 до 1200 грн за кубометр, деревини має вистачити, - голова Держлісагентства Болоховець

Знову напівміри: а пелета, щепа??
показати весь коментар
25.11.2022 17:43 Відповісти
Нужно запретить вывоз ЛЮБОЙ древесины! Навсегда!
И нужно было ЛЕС ВЫСАЖИВАТЬ в бОльших объёмах!
А пока только и пилят и лес, и бабло, и всю страну, уроды.
показати весь коментар
25.11.2022 17:46 Відповісти
Ану згадайте де деревина посаджена?
Дилетант, пардон Президент-дилетант Зеленський хотів посадити за три роки мільярд дерев. Це майже по 1 мільйону щодня, незважаючи на пору року
07 червня 2021, 19:55

от їх і заборонили вирубувати, а тільки можна серпом косити
показати весь коментар
25.11.2022 17:54 Відповісти
Всё, что связано с природой, для меня - больная тема. Нет ни экологов, ни натуралистов, никого, кто бы реально преумножал популяции животных, кто бы занимался селекцией и выращиванием растений, кто бы следил за вырубкой и реализацией древесины, никого нет, одни падлы, готовые тот лес жрать, посадить уже некому, никому ничерта не надо. А что мы своим детям оставим? Руины? Степь?
Но Новогодние ели мы уже предлагаем к празднику. ГДЕ ТОТ праздник? Кому он такой нужен? Без воды, без света, без МИРА в стране.
Но праздник обязательно будет. Для Шевченко в Вене, для Суркисов, для прочего отребья, богатого и подлого.
показати весь коментар
25.11.2022 17:59 Відповісти
💯
показати весь коментар
25.11.2022 19:05 Відповісти
лєнін в чьом був правий, країною таки можуть керувати ділєтанти, аферісти і ссучєні хандони.
показати весь коментар
25.11.2022 17:50 Відповісти
Знову права громадян обмежують.
показати весь коментар
25.11.2022 18:01 Відповісти
Вже чекаємо на вий угорців.
показати весь коментар
25.11.2022 18:02 Відповісти
Давно пора
показати весь коментар
25.11.2022 18:37 Відповісти
 
 