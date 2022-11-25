Рашисти завдали удару по Чугуївському району Харківщини, попередньо - без постраждалих, - ОВА
Російська війська обстріляли Чугуївський район Харківщини.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо - без постраждалих.
Просимо жителів Харківщини: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.
