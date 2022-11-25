УКР
Рашисти завдали удару по Чугуївському району Харківщини, попередньо - без постраждалих, - ОВА

Російська війська обстріляли Чугуївський район Харківщини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо - без постраждалих.

Просимо жителів Харківщини: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Близько 100 тис. споживачів залишаються без електроенергії у Харківській області, - Синєгубов

