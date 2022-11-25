Кабмін просить Раду звільнити від ДПА випускників шкіл у наступному році

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року".

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду.

Законопроєктом передбачено звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Дії" будуть відображатися дипломи та шкільні атестати

Встановлено, що прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався в 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік.