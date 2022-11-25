УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 076 6

Кабмін просить Раду звільнити від ДПА випускників шкіл у наступному році

вно

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року".

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду.

Законопроєктом передбачено звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Дії" будуть відображатися дипломи та шкільні атестати

Встановлено, що прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався в 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік.

Автор: 

ВР (15235) вступна кампанія (230) Кабмін (14385) освіта (1348) школа (2271) випуск (51) атестація (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайош більше ЗЕленських з липовими дипломами!!! Нехай квітнуть бездарі та дебіли!!!
показати весь коментар
26.11.2022 00:15 Відповісти
Ну, тепер корупціонерам можна розгулятись на повну.
показати весь коментар
26.11.2022 00:22 Відповісти
Триває профанація від зе-імбецилів з метою підігнати країну під свій рівень.
показати весь коментар
26.11.2022 00:22 Відповісти
Судячи з коментарів, тут позбирались люди, яким один хрін: що ЗНО, що ДПА (підказка: ЗНО, по суті, ВСТУПНІ іспити, а ДПА - ВИПУСКНІ іспити, впливають тільки на оцінку в атестаті). Ніби зелених більш нема за що пнути.
показати весь коментар
26.11.2022 02:13 Відповісти
Ви прекрасний кандидат на "кращого" вчителя. Впєрьод. Спочатку купите журнали в школу за свої гроші, можливо скинетесь на іншу канцелярію для діяльності педколективу, за оцінки вам батьки дадуть великий хй, будете купувати папір, матеріали до уроків, проходити курси кожного року і працювати цілодобово, бо робота не обмежується тільки уроками. Зробіть собі стерилізацію, бо за ставку менше як 300 доларів ви нормально самі себе не прокормите. Вислухаєте зауваження від всіх, кому не ліньки повчити вчителя. Научите всіх учнів необхідного матеріалу, підключивши їх як роботів до баз даних за допомогою загальноприйнятого інтерфейсу? А все таки херові були у вас вчителі, якщо ви хоч би поверхово не розумієте Що? Де? Чому?
показати весь коментар
26.11.2022 08:53 Відповісти
 
 