Блінкен зустрінеться з Кулебою в Бухаресті, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен 28-30 листопада перебуватиме з візитом у Бухаресті, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО й проведе переговори з іншими лідерами, в тому числі, Дмитром Кулебою.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, поширеному в п’ятницю.

"Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО зосередиться на війні рф проти України, реалізації нової Стратегічної концепції НАТО, включно з викликами з боку КНР, енергетичній безпеці, захисті критичної інфраструктури та зусиллях НАТО з нарощування потенціалу й посилення стійкості в Боснії та Герцеговини, Грузії і Молдові",- зауважується в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що глава зовнішньополітичного відомства США проведе окрему зустріч в Бухаресті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Держсекретар США також зустрінеться з президентом, прем’єр-міністром і главою МЗС Румунії. Крім того, Блінкен поспілкується з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Блінкен позичить мапу в бульбофюрера і покаже на ній Кулебі українську ракету в Польщі.
26.11.2022 00:51 Відповісти
Судьбу московіі без українців не рішати

26.11.2022 00:52 Відповісти
Захід має бачити, що витрачати багато мільярдів доларів в Україні - це не акт благодійності, а самозбереження.
В останні десятиліття Росія кожні кілька років починає війну на своїх кордонах.
путін розглядає сьогоднішній конфлікт як зіткнення цивілізацій між Росією та Заходом.
26.11.2022 05:59 Відповісти
Десятилетиями финансировать диктаторские режимы, а потом мужественно с ними бороться.
Может "цивилизованным" людям вначале победить собственную алчность?
А то ведь по факту получается, что спонсором убийств украинцев, сирийцев, грузин и чеченцев являются так называемые "цивилизованные" люди.
Которые срубив бабло на диктаторах сейчас трусливо выглядывают из-за забора, прикрывая свою трусость какими то бумажками и статьями.
И ведь всё в порядке и с совестью, и с моралью. Кому то бабло, а кому то кровь.
Суки тупо ждут когда людоед наестся
26.11.2022 12:27 Відповісти
 
 