Блінкен зустрінеться з Кулебою в Бухаресті, - Держдеп
Держсекретар США Ентоні Блінкен 28-30 листопада перебуватиме з візитом у Бухаресті, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО й проведе переговори з іншими лідерами, в тому числі, Дмитром Кулебою.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, поширеному в п’ятницю.
"Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО зосередиться на війні рф проти України, реалізації нової Стратегічної концепції НАТО, включно з викликами з боку КНР, енергетичній безпеці, захисті критичної інфраструктури та зусиллях НАТО з нарощування потенціалу й посилення стійкості в Боснії та Герцеговини, Грузії і Молдові",- зауважується в повідомленні.
Крім того, повідомляється, що глава зовнішньополітичного відомства США проведе окрему зустріч в Бухаресті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Держсекретар США також зустрінеться з президентом, прем’єр-міністром і главою МЗС Румунії. Крім того, Блінкен поспілкується з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
В останні десятиліття Росія кожні кілька років починає війну на своїх кордонах.
путін розглядає сьогоднішній конфлікт як зіткнення цивілізацій між Росією та Заходом.
Может "цивилизованным" людям вначале победить собственную алчность?
А то ведь по факту получается, что спонсором убийств украинцев, сирийцев, грузин и чеченцев являются так называемые "цивилизованные" люди.
Которые срубив бабло на диктаторах сейчас трусливо выглядывают из-за забора, прикрывая свою трусость какими то бумажками и статьями.
И ведь всё в порядке и с совестью, и с моралью. Кому то бабло, а кому то кровь.
Суки тупо ждут когда людоед наестся