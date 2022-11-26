Блінкен зустрінеться з Кулебою в Бухаресті, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен 28-30 листопада перебуватиме з візитом у Бухаресті, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО й проведе переговори з іншими лідерами, в тому числі, Дмитром Кулебою.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, поширеному в п’ятницю.

"Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО зосередиться на війні рф проти України, реалізації нової Стратегічної концепції НАТО, включно з викликами з боку КНР, енергетичній безпеці, захисті критичної інфраструктури та зусиллях НАТО з нарощування потенціалу й посилення стійкості в Боснії та Герцеговини, Грузії і Молдові",- зауважується в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що глава зовнішньополітичного відомства США проведе окрему зустріч в Бухаресті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Держсекретар США також зустрінеться з президентом, прем’єр-міністром і главою МЗС Румунії. Крім того, Блінкен поспілкується з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

