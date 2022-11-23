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Новини Війна
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Жахлива тактика Росії не зламає рішучості України та її партнерів, - Блінкен

блінкен

Постійні атаки на інфраструктуру спрямовані на те, щоб мирне населення України було в холоді та темряві.

В цьому переконаний держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер посадовця.

"Мільйони людей по всій Україні були в укриттях, коли Росія сьогодні знову запустила ракети. Постійні атаки на інфраструктуру спрямовані на те, щоб мирне населення України було в холоді і темряві. Ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів", – написав він.

Жахлива тактика Росії не зламає рішучості України та її партнерів, - Блінкен 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У пакеті допомоги США на $400 млн - боєприпаси для NASAMS і HIMARS, кулемети, тактичні машини та генератори

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

Також читайте: Лідери Кремля будуть покарані за обстріли громадянської інфраструктури в Україні, - президент ПАРЄ Кокс

Автор: 

крилаті ракети (1081) обстріл (29302) росія (66193) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+8
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24.11.2022 00:17 Відповісти
+6
Давайте ми їм всі підстанції поб'ємо і електростанції. Хай путін займається пошуком трансформаторів, замість того, щоб планувати нові воєнні операції.
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24.11.2022 00:04 Відповісти
+4
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24.11.2022 03:27 Відповісти
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30 років чекали невідомо чого. Тепер обрали містечкове жлобйо. Хоть пасмейомся. Отож смійтесь тепер.
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24.11.2022 00:02 Відповісти
Ентоні Блінкен - даже не сомневайся в нашей решимости их всех убить
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24.11.2022 00:12 Відповісти
Давайте ми їм всі підстанції поб'ємо і електростанції. Хай путін займається пошуком трансформаторів, замість того, щоб планувати нові воєнні операції.
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24.11.2022 00:04 Відповісти
Давайте! Починай
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24.11.2022 00:13 Відповісти
Ніззя. Так нє палучіцца сохраніть ліцо лідору крємля.
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24.11.2022 00:13 Відповісти
Акты терроризма.
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24.11.2022 00:09 Відповісти
Почему сша еще не признали россию страной спонсором терроризма?
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24.11.2022 00:10 Відповісти
Було і гірше - коли рішучих було мало. Тепер рішучих вистачає - хорошої зброї не вистачає. Такої, щоб ехо до москви лунало, а не навпаки як зараз...
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24.11.2022 00:14 Відповісти
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24.11.2022 00:17 Відповісти
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24.11.2022 03:27 Відповісти
руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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24.11.2022 00:29 Відповісти
Пане державний секретар Блінкен, виглядає так, що США та НАТО де-факто захищають об'єкти інфраструктури країни агресора, країни терориста, визнаної ЄС спонсором терористів? Якщо не захищають, то доведіть це, терміново виправляйте помилки! Надайте Україні неядерну зброю стримування - ракети середньої дальності та зніміть несправедливу заборону на ураження інфраструктури тилу агресора!
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24.11.2022 00:44 Відповісти
особисто я в глибині душі сподіваюсь, що наші збирають сили на супер масований ракетний удар, якраз коли в кацапстані буде справжній мороз. щоб вони там всі ах#єлі
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24.11.2022 03:18 Відповісти
shame on all of us for such help that allows russian beasts in front of the eyes of the whole world and in the very heart of Europe destroy an independent country and kill just born babies - shame on all of us.
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24.11.2022 05:51 Відповісти
 
 