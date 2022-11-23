Жахлива тактика Росії не зламає рішучості України та її партнерів, - Блінкен

Постійні атаки на інфраструктуру спрямовані на те, щоб мирне населення України було в холоді та темряві.

В цьому переконаний держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер посадовця.

"Мільйони людей по всій Україні були в укриттях, коли Росія сьогодні знову запустила ракети. Постійні атаки на інфраструктуру спрямовані на те, щоб мирне населення України було в холоді і темряві. Ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів", – написав він.

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Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

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