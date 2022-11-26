Прогнозується вихід на режим планових відключень в понеділок, - "Укренерго"
Дефіцит в енергосистемі, який на вечір п’ятниці становив близько 30%, у вихідні планується скоротити приблизно до 25%, а до планового режиму відключень увійти у понеділок.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Протягом завтрашнього дня ми чекаємо на збільшення потужності атомних станцій, зокрема, Рівненської… Плануємо, що вихідні ми пройдемо з дефіцитом приблизно в 25%. Цей показник вже близький до того, який був до останнього обстрілу, але все ще буде дещо більшим" , - сказав він.
Кудрицький нагадав, що до спричиненого російськими обстрілами 23 листопада блекауту або, як його називають в "Укренерго", системної аварії, дефіцит електроенергії в енергосистемі складав 15-20%.
"Реально увійти до планового режиму до понеділка, можливо, вдасться досягти планового режиму ще раніше, наприклад, з неділі", – додав він, зазначивши, що це буде ясно за підсумками суботи.
Глава "Укренерго" також повідомив, що компанія трохи змінила тактику і доводить до обленерго не те, на скільки мегават потрібно обмежити споживання в кожній області, а, навпаки, який ліміт споживання в області.
"І за тими лімітами, які ми довели на завтра, я бачу, що 75% – це той рівень, який уже дозволяє зробити відключення менш тривалими та спробувати увійти до планового режиму", - зазначив Кудрицький.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
молодці монтєри!
але рашистів треба мочити!
де наш той Грім, який начебто був зроблений, а потім кудись тихенько зник?
Світла так само нема цілий божий день