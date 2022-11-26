Фінляндія готується до прийому нових біженців з України через російські атаки, - міністр внутрішніх справ Мікконен

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен припустила, що внаслідок російських атак збільшиться кількість українських біженців, яким Гельсінкі мають допомогти.

Про це вона зазначила у твіттері в ніч на суботу, інформує Цензор.НЕТ.

"Фінляндія має підготуватися до збільшення кількості українських біженців. Прихід зими та атаки Росії, зокрема на виробництво енергії, роблять ситуацію в Україні ще складнішою. Дуже ймовірно, що все більше і більше людей будуть змушені тікати", - написала вона у твіттері

Мікконен наголосила, що Фінляндія має підтримати Україну.

"Наш обов'язок допомогти", - наголосила міністр.

