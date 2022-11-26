Фінляндія готується до прийому нових біженців з України через російські атаки, - міністр внутрішніх справ Мікконен
Міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен припустила, що внаслідок російських атак збільшиться кількість українських біженців, яким Гельсінкі мають допомогти.
Про це вона зазначила у твіттері в ніч на суботу, інформує Цензор.НЕТ.
"Фінляндія має підготуватися до збільшення кількості українських біженців. Прихід зими та атаки Росії, зокрема на виробництво енергії, роблять ситуацію в Україні ще складнішою. Дуже ймовірно, що все більше і більше людей будуть змушені тікати", - написала вона у твіттері
Мікконен наголосила, що Фінляндія має підтримати Україну.
"Наш обов'язок допомогти", - наголосила міністр.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Багато "українців" сприймають цю ситуацію як шанс, перед тим обираючи собі у владу таких же "******" .
Дорозводились , дошукались миру в очку хутіна