УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 351 5

Фінляндія готується до прийому нових біженців з України через російські атаки, - міністр внутрішніх справ Мікконен

біженці

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен припустила, що внаслідок російських атак збільшиться кількість українських біженців, яким Гельсінкі мають допомогти.

Про це вона зазначила у твіттері в ніч на суботу, інформує Цензор.НЕТ.

"Фінляндія має підготуватися до збільшення кількості українських біженців. Прихід зими та атаки Росії, зокрема на виробництво енергії, роблять ситуацію в Україні ще складнішою. Дуже ймовірно, що все більше і більше людей будуть змушені тікати", - написала вона у твіттері 

Мікконен наголосила, що Фінляндія має підтримати Україну.

"Наш обов'язок допомогти", - наголосила міністр.

Також читайте: Чехія взимку прийме лише десятки тисяч українських біженців, - міністр внутрішніх справ Ракушан

Автор: 

біженці (1977) зима (150) Фінляндія (1379)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** розпорошить українців по усьому світу.
показати весь коментар
26.11.2022 08:06 Відповісти
Нє всьо так однозначьно.
Багато "українців" сприймають цю ситуацію як шанс, перед тим обираючи собі у владу таких же "******" .
показати весь коментар
26.11.2022 08:11 Відповісти
Одна галка в бюлетені і ти вже біженець.
Дорозводились , дошукались миру в очку хутіна
показати весь коментар
26.11.2022 08:22 Відповісти
Не просто біженець, дуже часто ця галка в бюлетені перетворює людину в серці, разом з його сім'єю. Про руйнування житла годі і говорити.
показати весь коментар
26.11.2022 09:58 Відповісти
В труп перетворює
показати весь коментар
26.11.2022 10:00 Відповісти
 
 