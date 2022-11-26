Окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область, зафіксовано 19 руйнувань, - ОВА

Противник двісті сімдесят шосту добу веде повномасштабну збройну агресію проти України. Захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

Як зазначається, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кушугум, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Щербаки, Червоне, Малинівка, Чарівне, Кам'янське, Дорожнянка, Ольгівське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Плавні.

За даними ОВА, надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Також зазначається, що противник продовжує тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць.

