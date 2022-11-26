Окупанти обстріляли Чугуїв та Куп’янськ на Харківщині, - ОВА

По Харкову ударів за добу не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти протягом доби наносили ракетні та артилерійській удари по прикордонних районах області.

"Близько 17 години росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Без постраждалих. Після півночі внаслідок ударів по Куп’янську виникли пожежі 6 гаражів. Постраждалих, на щастя, також немає. Вже зранку окупанти знову нанесли артилерійській удари по Куп’янську. Попередньо - один постраждалий. Деталі уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 297 вибухонебезпечних предметів. Процес розмінування на Харківщині триває, мінна небезпека в області залишається високою.

"Віримо у Збройні Сили України, які щодня тримають позиції та захищають нашу землю!", - додає Синєгубов.