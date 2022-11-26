УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
1 472 2

Прикордонники знищили спостережний пункт росіян на Донеччині

прикордонник,прикордонники,кордон,дпсу

У Донецькій області бійці Державної прикордонної служби України пострілами з мінометів знищили ворожий спостережний пункт, ліквідувавши двох російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ.

Місце розташування спостережного пункту російських загарбників розвідали військові однієї з бригад Збройних сил України. Для вогневого ураження цілевказання отримала прикордонна бойова група з мінометами 120-міліметрового калібру, яка супроводжує дії української піхоти.

"За отриманими координатами мінометники відправили осколково-фугасні міни. Мінометним вогнем ворожу позицію й двійку окупантів-спостерігачів знищено", — зазначили в ДПСУ.

Також читайте: На Запоріжжі підірвали російський склад боєприпасів: вибухи лунали кілька годин, - мер Мелітополя Федоров

Автор: 

армія рф (18780) Держприкордонслужба ДПСУ (6435) знищення (8285) Донецька область (9652)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці, хлопці! Злагоджена робота. А смердючим личакам на території України дозволено спостерігати лише концерт кобзона.
показати весь коментар
26.11.2022 11:00 Відповісти
Гарна новина.Дякуємо нашим бійцям за сміливість у знищенні окупантів на рідній землі!
показати весь коментар
26.11.2022 11:18 Відповісти
 
 