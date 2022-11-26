Прикордонники знищили спостережний пункт росіян на Донеччині
У Донецькій області бійці Державної прикордонної служби України пострілами з мінометів знищили ворожий спостережний пункт, ліквідувавши двох російських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ.
Місце розташування спостережного пункту російських загарбників розвідали військові однієї з бригад Збройних сил України. Для вогневого ураження цілевказання отримала прикордонна бойова група з мінометами 120-міліметрового калібру, яка супроводжує дії української піхоти.
"За отриманими координатами мінометники відправили осколково-фугасні міни. Мінометним вогнем ворожу позицію й двійку окупантів-спостерігачів знищено", — зазначили в ДПСУ.
