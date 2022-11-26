Зранку росіяни обстріляли із РЗСВ Вовчанськ на Харківщині
Окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 10 ранку ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району", - ідеться в повідомленні.
Як зазачається, пошкоджено житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини. Попередньо - ніхто не постраждав.
Синєгубов закликав не ігнорувати сигнали тривоги.
