Зранку росіяни обстріляли із РЗСВ Вовчанськ на Харківщині

Окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 10 ранку ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району", - ідеться в повідомленні.

Як зазачається, пошкоджено житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини. Попередньо - ніхто не постраждав.

Синєгубов закликав не ігнорувати сигнали тривоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Чугуїв та Куп’янськ на Харківщині, - ОВА