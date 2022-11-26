УКР
Бельгія передасть Україні підводні дрони та мобільні лабораторії

дедондер

Рада міністрів Бельгії у п’ятницю, 25 листопада, затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про таку заяву глави Міноборони Бельгії Людовін Дедондер повідомляє РБК-Україна з посиланням на LeSoir.

"Ці безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози: і міни, і шпигунське обладнання. Це нові високі технології, які нададуть їм велику допомогу. Бельгійська армія вже має ці машини", - зазначила вона.

Також Бельгія надасть українським військовим мобільні лабораторії, які можна "розгорнути поблизу хімічного, бактеріологічного, радіологічного або ядерного інциденту".

Міністерка додала, що ці лабораторії також можуть бути розгорнуті в районах стихійних лих, де зруйновано лікарні та пологові будинки.

Крім того, за словами Дедондер, бельгійські військові розпочнуть навчання українських солдатів. Вона уточнила, що близько 100 інструкторів приєднаються до європейської місії військової допомоги Україні ( EUMAM Ukraine).

Підводні дрони? Підводні дрони - то є гут! Хоч би оту кладку добить...шоб щурям тікати не було куди, тільки отак
26.11.2022 12:22
підводні дрони наиболе перспективны. Морские дроны должны иметь не высокую скорость, а быть незаметными. На воде невозможно набрать большую скорость - поэтому дроны-катера легко будут уничтожены ещё на подходе к цели. Оптимальный вариант ударного морского дрона - мини квази-подводная лодка, которая всегда находится на "перископной глубине". При этом она должна быть многоразовой и нести на борту стандартную торпеду. Лучше две.
26.11.2022 12:25
Чорноморський флот має бути знищеним? Зер гут.
26.11.2022 12:36
Підводний дрон це по суті керована торпеда. Дуже потрібна річ на Чорному морі і на Азовському теж.
26.11.2022 12:42
 
 