Канада виділила $7,6 млн на генератори для України
Уряд Канади виділив 10 мільйонів канадських доларів (близько 7,6 мільйона доларів США) на закупівлю генераторів для України.
Про це повідомив міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - написав він у твіттері.
Саджан наголосив, що мільйони цивільних в Україні перебувають сьогодні без електроенергії. "У той час, як Путін продовжує свої безрозсудні напади на безневинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється", - додав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но генераторы тоже не на честном слове работают, им нужен бензин, дизель или газ смотря какой генератор. Нет уверенности, что хватит на всю зиму этого топлива, если кацапы начнут долбить по бакам, а наши баки снова будут как в марте с маячками-трекерами на бензовозах наводить кацапов на места разгрузки. Сжиженный газ наиболее перспективный генератор, бензин и дизель нужны военным в первую очередь и приоритет будет для них. Помимо генераторов нужно побольше ПВО, хавки вполне подойдут против крылатых ракет. Их много, они не нужны никому кроме нас, лежат на складах в США, кацапские ракеты не имеют стелс-покрытия, так что их видят мобильные радары и успешно поражают с хорошим шансом. Давайте пару сотен пусковых установок и побольше ракет и радаров.