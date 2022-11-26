УКР
Канада виділила $7,6 млн на генератори для України

відключення

Уряд Канади виділив 10 мільйонів канадських доларів (близько 7,6 мільйона доларів США) на закупівлю генераторів для України.

Про це повідомив міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - написав він у твіттері.

Саджан наголосив, що мільйони цивільних в Україні перебувають сьогодні без електроенергії. "У той час, як Путін продовжує свої безрозсудні напади на безневинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує передати Україні генератори, акумулятори та обігрівачі

Ну, прошло 9 месяцев и наконец Боневтик прочухал, что пора обеспечить бесперебойным питанием все насосы и ряд важных объектов. Заранее продумать такой единственно возможных исход событий было нельзя. Спасибо канадцам за оперативное выделение бабла (притом в виде готовых изделий), это не как деньги из ЕС по 5 совещаний и еле идут.

Но генераторы тоже не на честном слове работают, им нужен бензин, дизель или газ смотря какой генератор. Нет уверенности, что хватит на всю зиму этого топлива, если кацапы начнут долбить по бакам, а наши баки снова будут как в марте с маячками-трекерами на бензовозах наводить кацапов на места разгрузки. Сжиженный газ наиболее перспективный генератор, бензин и дизель нужны военным в первую очередь и приоритет будет для них. Помимо генераторов нужно побольше ПВО, хавки вполне подойдут против крылатых ракет. Их много, они не нужны никому кроме нас, лежат на складах в США, кацапские ракеты не имеют стелс-покрытия, так что их видят мобильные радары и успешно поражают с хорошим шансом. Давайте пару сотен пусковых установок и побольше ракет и радаров.
26.11.2022 10:12 Відповісти
За 9 місяців вторгнення для Боневтіка нічого не змінилось. Хай Захід допомагає, а у нього розпил бабла.
26.11.2022 12:16 Відповісти
Зато наше чмо деньги в е@ломарафон вбухивает. Этой суммы хватило бы на 80.000 генераторов по 6.5 кВт. Но нашему зеленому чму свой пиар важнее людей. Только вот как они его смотреть будут, если не будет энергии?
26.11.2022 10:28 Відповісти
А той марафон хтось дивиться? Я навiть на Зелi морду дивитись не можу, а як той рот вiдкривае без папiрця....🤡 Той ще "оратор"
26.11.2022 10:36 Відповісти
Багато хто дивиться. У багатьох взагалі альтернативи немає...
26.11.2022 11:54 Відповісти
Альтернатива таки є,- не дивитися і, повірте, це не складно😁 А у вільний від недивлення марахвона час можна і книжку почитати, вона, як була, так і залишиться джерелом знань, хоч в паперовому, хоч в електронному форматі 🤗
26.11.2022 16:03 Відповісти
Новини теж в книжці дивитись?
26.11.2022 17:15 Відповісти
Дякуємо!
26.11.2022 11:53 Відповісти
 
 