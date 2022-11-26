Канада виділила $7,6 млн на генератори для України

Уряд Канади виділив 10 мільйонів канадських доларів (близько 7,6 мільйона доларів США) на закупівлю генераторів для України.

Про це повідомив міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - написав він у твіттері.

Саджан наголосив, що мільйони цивільних в Україні перебувають сьогодні без електроенергії. "У той час, як Путін продовжує свої безрозсудні напади на безневинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється", - додав він.

