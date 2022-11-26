УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
767 8

Бельгія поставить в Україну генератори та інше енергообладнання, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо, який перебуває в нашій країні з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Президент поінформував прем'єр-міністра Бельгії про стан енергетичної системи України після російських ракетних ударів і потреби нашої держави в цій сфері.

"Бельгія готова надати необхідні електрогенератори та інше обладнання, яке зараз життєво необхідне для нашого суспільства, для України загалом", - розповів Зеленський.

Глава держави висловив подяку Бельгії за надану військову допомогу та звернувся з проханням про її розширення. Президент також подякував голові бельгійського уряду за допомогу в розмінуванні українських територій.

Також читайте: До Києва прибув прем’єр-міністр Бельгії Де Кроо. ВIДЕО

Автор: 

Бельгія (439) енергетика (2696) генератор (199) Александр Де Кроо (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб це все потрапило народу, а не владі.
показати весь коментар
26.11.2022 13:48 Відповісти
Генератори це звичайно добре. Але вони без палива не працюють. І краще все-таки вирішити проблему а не боротися з наслідками
показати весь коментар
26.11.2022 13:49 Відповісти
Пропоную переробляти сировину на біопаливо ,ми будемо мати своє пальне в любій кількості, а аграрії будуть мати великий ринок збуту на місці,ті африканці за яких розповідає президент нехай у кацапів купують за яких вони голосують на генасамблеї ООН!
показати весь коментар
26.11.2022 14:14 Відповісти
А як так що держрезерв виявився порожній?
показати весь коментар
26.11.2022 14:09 Відповісти
А що там мало бути? Запасна енергосистема України? Не верзіть нісенітниць
показати весь коментар
26.11.2022 14:14 Відповісти
Даваите -- а то вже очима світим .
показати весь коментар
26.11.2022 14:21 Відповісти
Пора би поставляти ракети і обстрілювати росію
показати весь коментар
26.11.2022 18:17 Відповісти
 
 