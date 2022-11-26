Бельгія поставить в Україну генератори та інше енергообладнання, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо, який перебуває в нашій країні з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Президент поінформував прем'єр-міністра Бельгії про стан енергетичної системи України після російських ракетних ударів і потреби нашої держави в цій сфері.

"Бельгія готова надати необхідні електрогенератори та інше обладнання, яке зараз життєво необхідне для нашого суспільства, для України загалом", - розповів Зеленський.

Глава держави висловив подяку Бельгії за надану військову допомогу та звернувся з проханням про її розширення. Президент також подякував голові бельгійського уряду за допомогу в розмінуванні українських територій.

Також читайте: До Києва прибув прем’єр-міністр Бельгії Де Кроо. ВIДЕО