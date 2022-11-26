УКР
До Києва прибув прем’єр-міністр Бельгії Де Кроо. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо 26 листопада прибув до Києва. Політик зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі президента.

"Вітаю в Україні премʼєр-міністра Бельгії Александра Де Кроо! Розпочинаємо переговори. Упевнений, вони будуть дуже змістовними й корисними для обох наших країн", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгія передасть Україні підводні дрони та мобільні лабораторії

Дякуємо за сміливість та підтримку!
26.11.2022 14:08 Відповісти
Слава Эркюлю Пуаро !
Слава бельгийскому шоколаду !
И другим дивайсам.
26.11.2022 18:50 Відповісти
 
 