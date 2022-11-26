До Києва прибув прем’єр-міністр Бельгії Де Кроо. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо 26 листопада прибув до Києва. Політик зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі президента.

"Вітаю в Україні премʼєр-міністра Бельгії Александра Де Кроо! Розпочинаємо переговори. Упевнений, вони будуть дуже змістовними й корисними для обох наших країн", – зазначив він.

