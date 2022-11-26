В Киев прибыл премьер-министр Бельгии Де Кроо. ВИДЕО

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо 26 ноября прибыл в Киев. Политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале президента.

"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо! Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", – отметил он.

