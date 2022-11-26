В Киев прибыл премьер-министр Бельгии Де Кроо. ВИДЕО
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо 26 ноября прибыл в Киев. Политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале президента.
"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо! Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", – отметил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава бельгийскому шоколаду !
И другим дивайсам.