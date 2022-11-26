РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9135 посетителей онлайн
Новости Видео
2 129 4

В Киев прибыл премьер-министр Бельгии Де Кроо. ВИДЕО

кроо

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо 26 ноября прибыл в Киев. Политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале президента.

"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо! Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", – отметил он.

Читайте также: Бельгия передаст Украине крупнокалиберные пулеметы M2HB

Автор: 

Бельгия (421) Зеленский Владимир (21993) Александр Де Кроо (26)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо за сміливість та підтримку!
показать весь комментарий
26.11.2022 14:08 Ответить
Слава Эркюлю Пуаро !
Слава бельгийскому шоколаду !
И другим дивайсам.
показать весь комментарий
26.11.2022 18:50 Ответить
 
 