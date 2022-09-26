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Бельгия передаст Украине крупнокалиберные пулеметы M2HB

кулеметm2hb

Министерство обороны Бельгии предоставит Украине крупнокалиберные пулеметы M2HB, боеприпасы к ним и снаряжение для военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает польское издание Defence24.

По словам министра обороны Бельгии Людовина Дедондера, которую цитирует издание, страна пришлет новый пакет военной помощи на €12 миллионов. Кроме пулеметов, украинские военные получат зимнее снаряжение, защитные шлемы и оптику.

Также в начале 2023 Бельгия планирует передать Украине автомобили медицинской помощи и эвакуационные машины. В целом Бельгия уже предоставила Украине вооружение и другую помощь на €45 миллионов, в частности, пулеметы, противотанковое оружие и медицинское оборудование.

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Добавим, M2HB производится бельгийской компанией FN и принадлежит к семейству американских пулеметов калибра 12,4 мм системы Браунинга.

Ранее Бельгия выделила 8 млн евро для нелетальной помощи украинским военным.

Кроме того, бельгийские волонтеры передали три кареты скорой помощи подразделениям Военно-Морских Сил ВСУ.

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Автор: 

Бельгия (397) оружие (10200) помощь (7768)


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Топ комментарии
+32
І 300 тис. патронів до них!
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26.09.2022 18:01
+26
ДЯКУЮ ))) Очень нужно для утилизации свинособак в больших количествах
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26.09.2022 18:02
+22
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26.09.2022 18:04
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І 300 тис. патронів до них!
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26.09.2022 18:01 Ответить
ДЯКУЮ ))) Очень нужно для утилизации свинособак в больших количествах
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26.09.2022 18:02 Ответить
Хорошо, но мало
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26.09.2022 18:04 Ответить
Хорошего понемножку...
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26.09.2022 21:48 Ответить
Економні бельгійці, повірили про 300 тис мобілізованих.
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26.09.2022 18:05 Ответить
Вы понимаете, что это смешная цифра для стрелкового оружия? Сколько вам лет?
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26.09.2022 18:06 Ответить
А ви розумієте що Канада і США засиплють нас набоями до цих кулеметів, це ж їх основний кулемет часів В'єтнаму.
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26.09.2022 18:09 Ответить
Давайте сначала узнаем число передаваемых пулеметов)
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26.09.2022 18:14 Ответить
Так це не перші М2 в ЗСУ, а цифру нам навряд скажуть, або скажуть не ту.
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26.09.2022 18:15 Ответить
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26.09.2022 18:19 Ответить
Я приношу извинения, не сразу понял про цифру 300 тысяч - это предполагаемое число мобилизованных ванек. Ирония числа патронов понятна. Я ступил)
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26.09.2022 18:19 Ответить
Буває.
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26.09.2022 18:21 Ответить
а это на скауте что и скаут бтр 40хгодов
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26.09.2022 18:22 Ответить
а те временем запоребриком в бой брошено руцкое чудо-оружие..... ))
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26.09.2022 18:26 Ответить
Всё зависит от количества пулемётов. Если 100 то по 30 000 нормально для износа стволов и первого транша. На 500 или даже 1000 единиц сразу рассчитывать не стоит.
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26.09.2022 18:45 Ответить
Навіть якщо кацапи попруть ланцюгом, то потрібно хоча б 20-30 набоїв на кожну тушку.
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26.09.2022 18:11 Ответить
Хренасе, це ж великокаліберний кулемет, там тушки вже не буде після 3 влучань.
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26.09.2022 18:12 Ответить
12,7мм калібр))
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26.09.2022 18:21 Ответить
,50 BMG ( Big Motherfucking Gun)
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26.09.2022 19:08 Ответить
Салам нормальный аппарат уже 100 в строю нареканий на него нету Зачем менять как в СССР ДШК на ДШКМ потом на Утес с него на еще чето
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26.09.2022 19:17 Ответить
Ва-Селям, друже. Ну так, Джон Браунинг сразу все правильно придумал, ни добавить, ни убавить.
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26.09.2022 19:20 Ответить
там і після першого влучання можна замовляти білу ладу. Питання в тому, що треба ще влучити. Вони ж не будуть стояти, роззявивши рота, поки їх вбʼють...
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26.09.2022 18:30 Ответить
Мало... за статистикою шою вбити одного ворога треба вистріляти шось біля 5 тис патронів. Я точну цифру не памʼятаю, але десь так.
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26.09.2022 18:21 Ответить
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26.09.2022 18:32 Ответить
Кожному улю по кулі.
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26.09.2022 19:38 Ответить
3 000 000 до них
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26.09.2022 21:16 Ответить
Huge respect to Belgium! Next step - Gatling guns. The more, the merrier.
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26.09.2022 18:01 Ответить
Ветеран всіх війн в африці!
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26.09.2022 18:01 Ответить
Вікіпедія пише "На озброєнні1921 рік(M2HB з 1933 року)"
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26.09.2022 18:19 Ответить
Пулеметы сейчас, чуть ли не самая актуальная позиция
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26.09.2022 18:03 Ответить
А на крупного рогатого скота - аленя, они подойдут???
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26.09.2022 18:03 Ответить
на шойгу х..ложакетовіча підійдуть 100%
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26.09.2022 18:12 Ответить
Це більше підходить на свинособак...
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26.09.2022 18:14 Ответить
Після влучання таким калібром там хіба що роги залишаться
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26.09.2022 18:24 Ответить
у вигляді порошку
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26.09.2022 18:29 Ответить
ооо о це діло,якраз те що потрібно,м'яса на нас кинуть багато буде чим шинкувати
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26.09.2022 18:03 Ответить
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26.09.2022 18:04 Ответить
Гуд. Как раз вовремя для выкашивания орды мобиков
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26.09.2022 18:04 Ответить
чмобиков
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26.09.2022 18:17 Ответить
пуаро лично пролоббировал...
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26.09.2022 18:06 Ответить
И вообще, Бельгия совсем не "передасть", это раССея - полный передаст...
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26.09.2022 18:06 Ответить
Легенда!
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26.09.2022 18:08 Ответить
гарна зброя, набоїв треба більше, орда насуває
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26.09.2022 18:10 Ответить
Бельгия всегда была лидером на оружейном рынке.Так что орков ждет бесплатная рекламная компания и бонусы 12.7 мм.
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26.09.2022 18:27 Ответить
кожному орку бельгійська куля
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26.09.2022 18:33 Ответить
Так, бельгійська автоматична гвинтівка цієї ж фірми FN FAL - абсолютний лідер за кількістю. Теж би підійшла за наявності набоїв.
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26.09.2022 19:49 Ответить
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є
А лента набої поспішно подає

Ах, лента за лентою, набої подавай！
Вкраїнський повстанче в бою не відступай！
......
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26.09.2022 18:33 Ответить
Я так розумію що постріл з такої зброї звичайний бронік не витримує?
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26.09.2022 18:42 Ответить
Тут такое...Броник 4 класса выдерживает пулю 12 калибра(унция с гаком свинца) в упор. Но выжить шансов почти нет - от удара внутренности в фарш, внутреннее кровотечение.
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26.09.2022 19:23 Ответить
завзяті та хвацькі бандерівці ті бельгійці...
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26.09.2022 19:46 Ответить
Це ж той же самий кулемет Браунінга, 12, 7 мм, надійний як скала, пробиває багато що,
навіть легку броню.
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26.09.2022 21:28 Ответить
десь засумував іранський Shahed
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26.09.2022 21:57 Ответить
Ещё надо найти место для сегодняшней вершины Зелоу.
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26.09.2022 22:14 Ответить
 
 