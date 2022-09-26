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Бельгія передасть Україні великокаліберні кулемети M2HB

кулеметm2hb

Міністерство оборони Бельгії надасть Україні великокаліберні кулемети M2HB, боєприпаси до них та спорядження для військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє польське видання Defence24.

За словами міністерки оборони Бельгії Людовін Дедондер, яку цитує видання, країна надішле новий пакет військової допомоги на €12 мільйонів. Крім кулеметів, українські військові також отримають зимове спорядження, захисні шоломи та оптику.

Також на початку 2023 року Бельгія планує передати Україні автомобілі медичної допомоги та евакуаційні машини. Загалом Бельгія вже надала Україні озброєння та іншої допомоги на €45 мільйонів, зокрема, кулемети, протитанкова зброя та медичне обладнання.

Додамо, M2HB виготовляється бельгійською компанією FN і належить до сімейства американських кулеметів калібру 12,4 мм системи Браунінга.

Також читайте: У Бельгії будують тимчасові селища для українських біженців

Раніше Бельгія виділила 8 млн євро для нелетальної допомоги українським військовим.

Крім того, бельгійські волонтери передали три карети швидкої допомоги підрозділам Військово-Морських Сил ЗСУ.

Автор: 

Бельгія (408) зброя (7438) допомога (8300)


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Топ коментарі
+32
І 300 тис. патронів до них!
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26.09.2022 18:01
+26
ДЯКУЮ ))) Очень нужно для утилизации свинособак в больших количествах
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26.09.2022 18:02
+22
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26.09.2022 18:04
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І 300 тис. патронів до них!
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26.09.2022 18:01 Відповісти
ДЯКУЮ ))) Очень нужно для утилизации свинособак в больших количествах
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26.09.2022 18:02 Відповісти
Хорошо, но мало
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26.09.2022 18:04 Відповісти
Хорошего понемножку...
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26.09.2022 21:48 Відповісти
Економні бельгійці, повірили про 300 тис мобілізованих.
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26.09.2022 18:05 Відповісти
Вы понимаете, что это смешная цифра для стрелкового оружия? Сколько вам лет?
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26.09.2022 18:06 Відповісти
А ви розумієте що Канада і США засиплють нас набоями до цих кулеметів, це ж їх основний кулемет часів В'єтнаму.
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26.09.2022 18:09 Відповісти
Давайте сначала узнаем число передаваемых пулеметов)
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26.09.2022 18:14 Відповісти
Так це не перші М2 в ЗСУ, а цифру нам навряд скажуть, або скажуть не ту.
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26.09.2022 18:15 Відповісти
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26.09.2022 18:19 Відповісти
Я приношу извинения, не сразу понял про цифру 300 тысяч - это предполагаемое число мобилизованных ванек. Ирония числа патронов понятна. Я ступил)
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26.09.2022 18:19 Відповісти
Буває.
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26.09.2022 18:21 Відповісти
а это на скауте что и скаут бтр 40хгодов
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26.09.2022 18:22 Відповісти
а те временем запоребриком в бой брошено руцкое чудо-оружие..... ))
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26.09.2022 18:26 Відповісти
Всё зависит от количества пулемётов. Если 100 то по 30 000 нормально для износа стволов и первого транша. На 500 или даже 1000 единиц сразу рассчитывать не стоит.
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26.09.2022 18:45 Відповісти
Навіть якщо кацапи попруть ланцюгом, то потрібно хоча б 20-30 набоїв на кожну тушку.
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26.09.2022 18:11 Відповісти
Хренасе, це ж великокаліберний кулемет, там тушки вже не буде після 3 влучань.
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26.09.2022 18:12 Відповісти
12,7мм калібр))
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26.09.2022 18:21 Відповісти
,50 BMG ( Big Motherfucking Gun)
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26.09.2022 19:08 Відповісти
Салам нормальный аппарат уже 100 в строю нареканий на него нету Зачем менять как в СССР ДШК на ДШКМ потом на Утес с него на еще чето
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26.09.2022 19:17 Відповісти
Ва-Селям, друже. Ну так, Джон Браунинг сразу все правильно придумал, ни добавить, ни убавить.
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26.09.2022 19:20 Відповісти
там і після першого влучання можна замовляти білу ладу. Питання в тому, що треба ще влучити. Вони ж не будуть стояти, роззявивши рота, поки їх вбʼють...
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26.09.2022 18:30 Відповісти
Мало... за статистикою шою вбити одного ворога треба вистріляти шось біля 5 тис патронів. Я точну цифру не памʼятаю, але десь так.
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26.09.2022 18:21 Відповісти
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26.09.2022 18:32 Відповісти
Кожному улю по кулі.
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26.09.2022 19:38 Відповісти
3 000 000 до них
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26.09.2022 21:16 Відповісти
Huge respect to Belgium! Next step - Gatling guns. The more, the merrier.
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26.09.2022 18:01 Відповісти
Ветеран всіх війн в африці!
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26.09.2022 18:01 Відповісти
Вікіпедія пише "На озброєнні1921 рік(M2HB з 1933 року)"
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26.09.2022 18:19 Відповісти
Пулеметы сейчас, чуть ли не самая актуальная позиция
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26.09.2022 18:03 Відповісти
А на крупного рогатого скота - аленя, они подойдут???
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26.09.2022 18:03 Відповісти
на шойгу х..ложакетовіча підійдуть 100%
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26.09.2022 18:12 Відповісти
Це більше підходить на свинособак...
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26.09.2022 18:14 Відповісти
Після влучання таким калібром там хіба що роги залишаться
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26.09.2022 18:24 Відповісти
у вигляді порошку
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26.09.2022 18:29 Відповісти
ооо о це діло,якраз те що потрібно,м'яса на нас кинуть багато буде чим шинкувати
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26.09.2022 18:03 Відповісти
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26.09.2022 18:04 Відповісти
Гуд. Как раз вовремя для выкашивания орды мобиков
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26.09.2022 18:04 Відповісти
чмобиков
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26.09.2022 18:17 Відповісти
пуаро лично пролоббировал...
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26.09.2022 18:06 Відповісти
И вообще, Бельгия совсем не "передасть", это раССея - полный передаст...
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26.09.2022 18:06 Відповісти
Легенда!
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26.09.2022 18:08 Відповісти
гарна зброя, набоїв треба більше, орда насуває
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26.09.2022 18:10 Відповісти
Бельгия всегда была лидером на оружейном рынке.Так что орков ждет бесплатная рекламная компания и бонусы 12.7 мм.
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26.09.2022 18:27 Відповісти
кожному орку бельгійська куля
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26.09.2022 18:33 Відповісти
Так, бельгійська автоматична гвинтівка цієї ж фірми FN FAL - абсолютний лідер за кількістю. Теж би підійшла за наявності набоїв.
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26.09.2022 19:49 Відповісти
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є
А лента набої поспішно подає

Ах, лента за лентою, набої подавай！
Вкраїнський повстанче в бою не відступай！
......
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26.09.2022 18:33 Відповісти
Я так розумію що постріл з такої зброї звичайний бронік не витримує?
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26.09.2022 18:42 Відповісти
Тут такое...Броник 4 класса выдерживает пулю 12 калибра(унция с гаком свинца) в упор. Но выжить шансов почти нет - от удара внутренности в фарш, внутреннее кровотечение.
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26.09.2022 19:23 Відповісти
завзяті та хвацькі бандерівці ті бельгійці...
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26.09.2022 19:46 Відповісти
Це ж той же самий кулемет Браунінга, 12, 7 мм, надійний як скала, пробиває багато що,
навіть легку броню.
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26.09.2022 21:28 Відповісти
десь засумував іранський Shahed
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26.09.2022 21:57 Відповісти
Ещё надо найти место для сегодняшней вершины Зелоу.
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26.09.2022 22:14 Відповісти
 
 