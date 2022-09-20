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У Бельгії будують тимчасові селища для українських біженців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бельгія

У бельгійському муніципалітеті Гент збудують населений пункт, де зможуть розмістити близько 600 українських біженців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Муніципальна адміністрація Гента та регіональний уряд Фландрії оголосили, що селище розмістять поруч із населеним пунктом Оостаккер.

"Ми відзначаємо, що житла все ще не вистачає. Останніми днями було досягнуто принципової угоди з власником землі. Ідея полягає в тому, щоб селище було готове до використання до початку 2023 року. Підготовчі роботи розпочнуться у вересні-жовтні", - пояснив мер Гента Матіас Де Клерк.

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Завдяки цьому новому селищу, де розмістять приблизно 200 житлових одиниць, Гент готується прийняти 332 біженців з України, про яких зараз піклуються приймаючі сім’ї. Місто також пропонує невеликі колективні притулки в кількох локаціях Гента на 120 місць.

"Зараз у Фландрії перебуває близько 16 тисяч українських біженців. "На цю мить ще достатньо вільних місць, але ми не знаємо, як розвиватиметься війна. Ось чому фламандський уряд вирішив надати додаткові кошти для селища", - сказав міністр внутрішніх справ Фландрії Барт Сомерс. У травні видання VRT інформувало, що у Фландрії є 20 000 місць постійного житла для українських переселенців.

Всього у Бельгії перебуває близько 52 тисячі українських біженців.

Про ініціативу будувати окремі селища для українських переселенців повідомлялося й раніше. Так, в Антверпені перших мешканців прийняли ще у травні.

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Нагадаємо, Бельгія планує надати додаткову військову допомогу Україні на 12 мільйонів євро на додаток до попередньої допомоги у розмірі 45 мільйонів євро.

Автор: Анна Судак
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Дякую Бельгії за заботу і висловлюю велике фу Боневтіку, бо ці люди 90% назад не повернуться. А воно будувало дороги замість підготови до захисту України. Для кого Володя звільняє українські землі?
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20.09.2022 14:14 Відповісти
Складно кудись переїхати.
А залишитись не проблема.
Багато країн запустили соціальні програми для українськіх біженців: робота, соціальне житло, навчання.
Одна канадська програма надання українцям візи на 10 років, чого варта!
Так що, дуже багато людей залишаться в країнах Європи, США, Канаді, Великобританії.
Бо жодних кроків з боку влади, щоб мотивувати біженців для повернення в Україну не було.
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20.09.2022 16:23 Відповісти
робота для біженців - це переважно кліринг чи ще щось таке фізичне і непристижне. на нормальні високоплачувані роботи потрібно конкурувати не тільки з місцевими, але й з гастербайтерами з ін країін, а тут без вільного володіння, хоча б англійською, можна і не розраховувати на оффер. по-друге, соціальне житло дають переважно у провінціальній дупі, де не знайти роботу за фахом. відповідно аби мати більш-меньш нормальну роботу треба їхати у міста, а там житло тільки в оренду. з урахуванням великого попиту на хати у ЄС, де квартира вас обирає (так званий кастинг орендодавців), а не ви її, це буде ще той челендж.
і це я тільки зачепив дві складові успєшного успєха, яким кормлять лохів, що ніколи не стикалися з еміграцією. а ще є тимчасове пмж, яке тільки до березня 2024-го. відповідно, після цієї дати, ви маєте довести, що вас варто залишити. так що мінімум 60-70% виїхавших повернуться в Україну, якщо не завтра то до остаточного завершення війни точно.
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20.09.2022 20:34 Відповісти
А в Україні, замість програми будівництва житла для людей, які залишилися без житла в результаті війни, лише чергові проекти по розкраданню бюджета.
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20.09.2022 15:13 Відповісти
Да уж, 3 месяца жил в Ариане в Брюсселе, без денег, кормили завтраками, что расселять завтра. Эти у...с Бельгии только цыган селят( Пусть от них и треснут е....бельгийцы
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20.09.2022 15:44 Відповісти
А повинні були в готелі п'ятизірковому поселити?
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20.09.2022 16:12 Відповісти
Черный , черный город Брюссель))) И арабы и негры и мексиканцы, только белых в Брюсселе нет(. Столица Африки какая-то бю...
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20.09.2022 15:46 Відповісти
100%. Мені один бельгієць так і казав: "Brussels is the capital of Morocco" (Брюссель - столиця Марокко).
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20.09.2022 16:12 Відповісти
 
 